“Las sensaciones no son buenas”: la lesión de Benzema que pone en alerta a Francia a 14 días del Mundial de Qatar

La liga española puso en marcha la anteúltima jornada previa al inicio del Mundial de Qatar 2022 en la que el Barcelona, con un partido más que el Real Madrid, es líder tras vencer al Almería por 2-0 en un duelo enmarcado por el retiro de Gerard Piqué.

Ahora, los merengues deberán hacer su parte y vencer al Rayo Vallecano éste lunes para recuperar la punta. Sin embargo, tal como lo confirmó el propio Carlo Ancelotti, el equipo capitalino no contará con la presencia del referente de área galo Karim Benzema.

Las declaraciones del entrenador italiano pusieron en alerta a la selección francesa, que espera contar con él en uno de los tridentes más peligrosos que tendrá la competencia con Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.

“Los médicos dicen que no puede jugar y no lo hará”, afirmó Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido frente el Rayo Vallecano sobre la situación de Karim Benzema, quien no se entrenó con el grupo ni el sábado ni éste domingo.

“No va a jugar, porque las sensaciones no son buenas. Ha entrenado el viernes y parecía estar bien, pero luego le ha costado un poco. No estará disponible en Vallecas”, explicó el técnico merengue y finalizó: “Miramos los hechos y estos dicen que no puede jugar. Así que no va a jugar”.

Sin un parte médico oficial, los medios españoles concordaron en que todo se trataría de una fatiga muscular, producto de una lesión en septiembre de la cual parece no haberse recuperado del todo.

Después de tres partidos sin jugar, Benzema volvió a enfundarse la camiseta para enferntar al Celtic el pasado miércoles por la última jornada de Champions League, sin embargo, sólo lo hizo durante 30 minutos.Tras entrenarse el viernes, el jugador no se ejercitó los últimos dos días en los que le aconsejaron pisar el freno en la competencia para dedicarse a sesiones de gimnasio y fisioterapia.

Desafortunadamente para el francés, esta será su octava ausencia esta temporada (se ha perdido el 40% de los partidos) y preocupa que pueda llegar falto de ritmo para disputar el Mundial de Qatar. De todos modos, entre las preguntas de los periodistas en la conferencia de prensa, el italiano afirmó: “No va a estar disponible mañana pero el jueves sí”, haciendo referencia al último partido antes del parate frente al Cádiz.

“Necesitamos a Benzema, pero va a llegar al nivel de la pasada temporada”, sentenció Carlo Ancelotti, además de haber elogiado a lo jóvenes que están ocupando la ofensiva merengue: los brasileños Vinicius Jr y Rodrygo.

Cabe mencionar que Francia hará su debut mundialista y la defensa del título el próximo 22 de noviembre frente a Australia en el segundo turno. La fecha siguiente será contra Dinamarca, en uno de los enfrentamientos que más promete en la fase de grupos. Finalmente cerrarán su zona cuando se enfrenten a Túnez el 30.

