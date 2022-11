Salta será sede del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Los días lunes 7, martes 8 y jueves 10 de noviembre, Salta será nuevamente sede del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata Federal.

En el Teatro/Auditorio de la Usina Cultural, España 94, con entrada gratuita, se podrán apreciar seis largometrajes que integran distintas competencias y secciones oficiales de la 37° edición del Festival, uno de los más importantes de Latinoamérica, único categoría A del continente.

Grilla de programación:

37° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata Federal en Salta

Teatro/Auditorio de la Usina Cultural, España 94

Entrada gratuita

Lunes 7

19.30

"Vía negativa" de Alan Martín Segal

Competencia Estados Alterados

Duración: 63 min.

País: Argentina,Corea del Sur

Año: 2022

https://www.mardelplatafilmfest.com/37/es/pelicula/via-negativa

21:00

"Un millón de zombies: La historia de Plaga Zombie" de Nicanor Loreti y Camilo De Cabo

Sección Las venas abiertas

Duración: 75 min.

País: Argentina

Año: 2022

https://www.mardelplatafilmfest.com/37/es/pelicula/un-millon-de-zombies-la-historia-de-plaga-zombie

Martes 8:

19.30

"El rostro de la medusa" de Melisa Liebenthal

The Face of the Jellyfish

Competencia Internacional

Duración: 75 min.

País: Argentina

Año: 2022

https://www.mardelplatafilmfest.com/37/es/pelicula/el-rostro-de-la-medusa

21:00

"Tres hermanos" de Francisco J. Paparella

Competencia Internacional

Duración: 86 min.

País: Argentina, Chile

Año: 2022

https://www.mardelplatafilmfest.com/37/es/pelicula/tres-hermanos

Jueves 10:

19.30

"Luminum" de Maximiliano Schonfeld

Competencia Argentina

Duración: 64 min.

País: Argentina

Año: 2022

https://www.mardelplatafilmfest.com/37/es/pelicula/luminum

21:00

"Hace mucho que no duermo" de Agustín Godoy

Competencia Argentina

Duración: 90 min.

País: Argentina, Colombia

Año: 2022

https://www.mardelplatafilmfest.com/37/es/pelicula/hace-mucho-que-no-duermo19.30