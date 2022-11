Elecciones: Macri fijó postura sobre las PASO y votar cada 2 años

"No me gustan las PASO", dijo el expresidente. Y agregó: "Ya tengo mis dudas sobre una elección intermedia". Pero dijo que para 2023 no hay que cambiar el sistema.

En medio del debate sobre la realización de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el expresidente Mauricio Macri fijó su postura al respecto de cara a las elecciones de 2023. Y si bien es cierto que sus declaraciones están en línea con sus posturas ya expresadas en el pasado, van en contra de lo que dicen varios de los dirigentes de Juntos por el Cambio.

"No me gustan las PASO, no me gusta que se pierda el tiempo, no me gusta que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver", dijo Macri en declaraciones televisivas.

Y además, avaló la iniciativa de eliminar las elecciones de medio término: "El tiempo es escaso y la verdad que estar de campaña tanto tiempo adicional, ya tengo mis dudas sobre una elección intermedia. Creo que lo más sano sería elegir todos los cargos cada 4 años". Sin embargo, dijo que para 2023 "ya está".

Tras esa definición, disparó lo que ya podría considerarse un lanzamiento explícito de campaña para 2023: "Espero en la próxima tener éxito y poder modificar el sistema electoral, y poder adoptar el voto electrónico".

Las declaraciones de Macri se dan luego de que el ministro del Interior, Wado de Pedro, viene de expresar una voluntad desde un sector del oficialismo de eliminar las PASO, e incluso de analizar las elecciones de medio término. Ambas cuestiones tuvieron el rechazo de dirigentes de Juntos por el Cambio, en contradicción con la posición de Macri.

Con información de Canal 9 y Ámbito