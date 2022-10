Presupuesto 2023: el particular descargo del diputado que vio un partido de básquet en plena sesión

Marcelo Casaretto, diputado del Frente de Todos, dialogó este miércoles con Radio La Red y brindó una particular explicación luego de ser captado mientras observaba un partido de básquet en plena sesión por el Presupuesto 2023. "Estuvimos 23 horas acá", afirmó el legislador en una entrevista con el programa Vilouta 910, desentendiéndose por completo de las críticas que recibió por su actitud.

"¿Si me engancharon? No me engancharon. A mí me engancharon en el recinto trabajando. Llegué a las 9 de la mañana al Congreso. Yo estoy trabajando; mirando las noticias; en comunicación por las redes sociales; miro las pantallas deportivas; miro un gol, si ocurre; miro un partido de básquet. Prácticamente, hace 23 horas que estoy acá en el Congreso. Muchos otros vienen, dan el presente y se van", afirmó Casaretto.

Luego, el diputado cargó contra algunos medios, a los que señaló como opositores al Gobierno, y afirmó que su condición de oficialista lo hace blanco de las críticas por este tipo de acciones. "Que te saquen simultáneamente Clarín, La Nación e Infobae y demás es señal de que les preocupa demasiado. López Murphy estaba durmiendo arriba de la banca. ¿Lo viste o no? No lo sacaron porque es de Juntos por el Cambio", expresó, para luego cerrar: "Si estoy con una pantalla con el partido de básquet, ¿cuál es el problema?".

