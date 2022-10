En noviembre Salta recibe al congreso nacional de Medicina Familiar

Las actividades, bajo el título Compartiendo Desafíos y Oportunidades de la Medicina Familiar en Tiempos de Crisis, son organizadas por la Asociación Salteña de Medicina Familiar y la Federación Argentina de Medicina Familiar y General, y se desarrollarán en instalaciones de UTHGRA, Mitre 966.

Las jornadas se desarrollarán, el jueves 3 de 8.30 a 20; el viernes 4 de 9 a 20 y el sábado 5 de 9.30 a 15.

Pueden participar estudiantes, personal de salud no médico, médicos residentes no socios, médicos residentes socios, médicos no socios, médicos socios y profesionales de la salud extranjeros. Para cada categoría de participantes hay un arancel diferenciado.

El congreso se desarrollará sesiones científicas que incluyen cursos, conferencias, mesas redondas y talleres. También se presentarán trabajos de investigación cualitativa y cuantitativa, relatos de experiencias y programas.

La temática incluye:

·Acceso a la información y nuevas tecnologías para la atención sanitaria

·Interculturalidad y salud

·Salud mental en épocas de crisis

·Actualización en patologías prevalentes, habilidades y destrezas en APS

·La salud como un derecho

·El médico de familia y general, como gestor de recursos y protagonista de las políticas de salud.

También habrá reuniones plenarias centrales sobre prevención cuaternaria e interculturalidad y salud.

Los interesados pueden inscribirse a través de la página web www.congresofamfyg.com Asimismo, pueden solicitar información escribiendo al correo electrónico [email protected]

Otras actividades

El miércoles 2 de noviembre tendrá lugar la vigésima Jornada Nacional de Residentes de Medicina Familiar y General. Se desarrollará en el horario de 9 a 17, en la Usina Cultural, ubicada en España primera cuadra.

El jueves 3 se llevará a cabo el examen de certificación y recertificación, en el Colegio de Médicos de Salta, Alvear 1310, a partir de las 12.