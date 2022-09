"No es que no exista más polio, sarampión o rubéola, si nos dejamos de vacunar vamos a volver a ver esas enfermedades en nuestro país"

La vacunóloga y Jefa del programa de vacunación de Mendoza advirtió el riesgo de no vacunar a los más pequeños contra enfemerdades aún presentes en el planeta. Advirtipo que el caso más cercano de rubéola fue identificado en Bolivia y de sarampión en Brasil. Remarcó que los niños de 13 meses a 4 años inclusive, deben ser vacunados en el marco de la Campaña que iniciará en octubre.

Por Aries, la vacunóloga y Jefa del programa provincial de vacunas de Mendoza, Iris Aguilar, destacó la campaña nacional de vacunación contra la pioliomelitis a bebés de 13 meses a 4 años inclusive así como también de la vacuna tripleviral.

La especialista detalló que estas campañas se hacen cada 4 años pero que enfermedades como sarampión o rubeola están “a un avión de distancia”, donde además se complejiza la meta de la erradicación con los casos surgidos recientemente en Israel y África.

“La situación en donde es endémica la polio como Afganistán y Pakistán nos pone en alerta” expresó a la vez que remarcó que la campaña implemente una dosis extra al grupo etario objetivo.

“Se encendieron las luces de alarma con el hallazgo de virus del polio en aguas residuales en Gran Bretaña y Nueva York y siempre se dice que la aparición de virus en aguas residuales es un poco predictivo de lo que puede suceder posteriormente” remarcó Aguilar sobre las señales de alerta para evitar que se descuide la cobertura de vacunación.

“La ecuación es muy simple, bajan la cantidad de niños vacunados y empiezan a aparecer las enfermedades que no vemos gracias a las vacunas. No es que no exista más polio, sarampión o rubeola, la única enfermedad erradicada en todo el planeta es la viruela humana, todo lo demás en algún lugar existe y si nos dejamos de vacunar vamos a volver a ver esas enfermedades en el país” advirtió la médica.

Asimismo indicó que todavía persiste un brote activo de sarampión en Brasil y con el caso de rubeola en Bolivia después de 18 años. “Si bien la rubeola en una población general puede parecer una enfermedad banal, si nosotros tenemos una embarazada que se contagia podemos dar lugar a un recién nacido con rubeola congénita, con microcefálea, con retraso psicomotor de por vida, con malformaciones cardíacas congénitas, sordera y cataratas congénita, es inaceptable en pleno siglo XXI cuando tenemos una vacuna como la triple viral segura, eficaz, gratuita y obligatoria. No tenemos excusa para que volvamos a tener estas enfermedades entre nosotros” finalizó.