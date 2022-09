Linfomas: el 60% de los diagnosticados dejaron pasar medio año antes de consultar al médico

Salud 15 de septiembre de 2022

Al ser una enfermedad que no tiene un factor desencadenante y para muchos tipos no poseer carga hereditaria, aconsejan atender y consultar ante síntomas como ganglios aumentados de tamaño que no duelen y que no están por una infección, sudoración nocturna, picazón persistente en todo el cuerpo, fiebre o febrículas, pérdida peso sin razón, escalofríos o tos o disnea al acostarse.