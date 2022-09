La Cuenta General del Ejercicio se rige por la Ordenanza que establece el Régimen Contable, que determina los actos y operaciones vinculados a la administración de todos los bienes del Municipio, conforme a la Carta Orgánica Municipal. Esa cuenta es una herramienta esencial para controlar la transparencia en el manejo de los recursos analizando la ejecución del presupuesto con relación a los créditos y al cálculo de recursos, el movimiento de fondos y valores operados durante el período, la situación del Tesoro, la evolución de la deuda pública y el resultado del ejercicio, por comparación entre los montos de los gastos devengados y las sumas ingresadas. Elaborada por el Departamento Ejecutivo tiene un análisis en el Tribunal de Cuentas, que elabora un informe, emite el dictamen pertinente y los remite al Concejo Deliberante. La Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuentas la examina y dictamina, tarea que se llevó a cabo en los plazos establecidos por la normativa vigente y con la participación de todos los bloques políticos.

Su aprobación no tuvo unanimidad. El dictamen que aconsejaba su aprobación fue fundado por la presidenta de la Comisión, la concejal Carolina Am, quien expresó la voluntad mayoritaria del cuerpo. Destacó que el presupuesto 2021 tuvo modificaciones, que se realizaron según la normativa vigente, que llevaron a un resultado equilibrado. Hubo un ahorro en gastos corrientes de un casi 5% y una subejecución en gastos de capital del 58%. No fue necesario tomar deuda, fue otro dato destacado en esa intervención. No se encontraron razones para rechazar la Cuenta General por la corrección legal y técnica con la que fue elaborada.

Distinto fue el criterio de parte de la oposición. Los bloques de Juntos por el Cambio Más y Salta Independiente se enfocaron en la zona gris de un monto de 5 mil 500 millones de pesos, que son créditos sin respaldo documental. No sólo corresponden a deudas en contingencia como las de multas de tránsito sino además impuestos y tasas municipales, se destacó en el debate. Ello llevó a que la titular de la bancada SI, Ana Paula Benavides, califique a la rendición de cuentas como “un dibujo”. Desde Juntos, José Gauffin volvió a cuestionar la falta de unificación de registros contables, que se realizan bajos distintos sistemas. Asumió que la responsabilidad de los concejales es la de evaluar la gestión municipal y en ese orden, cuestionó severamente la subejecución del presupuesto que se había aprobado para llevar adelante la obra pública.

Los cuestionamientos llevaron a que el titular de la bancada mayoritaria, José García, coloque esa opinión en el campo del aprovechamiento electoralista. Unidos por Salta reúne a concejales que expresan al proyecto que lideran el gobernador Gustavo Sáenz y la intendente Bettina Romero. En sus referencias, este edil criticó la posibilidad del rechazo a proyectos como el del presupuesto anual y el de la ordenanza tarifaria y en esta oportunidad, la Cuenta General del Ejercicio. En su perspectiva, los concejales tienen que permitir que se lleven soluciones a las demandas de los vecinos en cualquier condición. “Decido pararme al frente y darle para adelante, para llevarle al vecino lo que pide”, es lo que expresó al fundamentar el voto favorable de esa bancada, dejando de lado cuestionamientos técnicos.

Solucionar los problemas no debiera ser una opción a una administración correcta de los recursos que los gobiernos tienen en sus manos. La corrupción comienza cuando se naturaliza ese tipo de decisiones.

Salta, 08 de septiembre de 2022