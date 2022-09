Bullrich: “Si el Gobierno quiere bajar un cambio, que pida disculpas por habernos acusado de ser los instigadores”

Patricia Bullrich pateó el tablero: rechazó el diálogo al que quiere convocar el Gobierno y tomó distancia de Gerardo Morales y otros radicales por haber hablado con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, sobre esa iniciativa para bajar la tensión política.

“El clima que armaron no es apto para un diálogo democrático”, dijo a Infobae al apuntarle al oficialismo. Y agregó: “Si quieren bajar un cambio, que pidan disculpas por habernos acusado de ser los instigadores de este lobo solitario (por Fernando Sabag Montiel), que saquen sus tuits, que se desdigan de la Plaza, que deconstruyan todo, que se juramenten en que no va a haber ninguna Ley del Odio, que digan que todo lo que dijeron fue un error y que politizaron el tema”.

“A mí nadie me llamó. ¿Por qué no me llaman si soy la presidenta del PRO? ¿No tienen mi teléfono?”, se preguntó Bullrich. “No me llaman porque no me quieren llamar, porque quieren dividirnos. Entonces no voy a entrar en esa”, advirtió. Y enseguida enfatizó: “¿En el marco de qué es la convocatoria? ¿En el marco de Wado de Pedro diciendo que no fue un loco suelto ni es un hecho aislado sino tres toneladas de editoriales en diarios, televisión y radios? ¿En el marco de (el senador José) Mayans? ¿De las escuelas bonaerenses, donde hicieron un manual en el que dicen “Yo odio, Tú odias, El odia. Nosotros odiamos, Vosotros odíais y él gatilla? No, señores. Frente a un hecho grave, que no tiene nada que ver con el sistema democrático argentino y donde hay una investigación judicial, ellos deciden quiénes son los culpables: la prensa, la oposición y la Justicia”.

Consultada acerca de las versiones oficiales que indican que De Pedro llamó primero a los radicales porque son “más permeables” al diálogo, la titular del PRO consideró que “no es un problema de permeabilidad al diálogo sino un problema mucho más profundo: ellos acusaron a la República y nosotros estamos en el imperio de la ley, donde no se puede aceptar un discurso como el que tienen, diciendo que los gatilladores fuimos nosotros junto con la prensa y la justicia”.

“Dejémonos de joder -se enojó-. Este es un hecho de violencia individual o de un grupo que no tiene nada que ver con estos tres factores, que son exactamente la República. ¿Están dispuestos a reconocerlo y deconstruir todo lo que hicieron desde el primer momento? No lo creo”.

Si el Gobierno pidiera disculpas y reconociera que fue un planteo equivocado, ¿Bullrich aceptaría dialogar? La jefa del PRO es firme: “No voy a opinar hasta que no hagan las cosas que tienen que hacer. En este clima que despertaron no hay diálogo porque implica juntarnos con alguien que está acusando a nuestro partido de haber sido el que gatilló (contra Cristina Kirchner). Cada uno sabe las cosas que dice y cómo las dice. Simplemente voy a decir que el clima que armaron no es apto para un diálogo democrático. Ellos sabrán qué es lo que tienen que hacer”.

La ex ministra de Seguridad, de todas formas, tomó distancia de radicales como Morales, Facundo Manes y Emiliano Yacobitti, quienes hablaron con De Pedro sobre el diálogo político. “Gerardo por supuesto me llamará -dijo-. Nosotros estamos tranquilos con lo que estamos haciendo. Cada uno sabe lo que hace. Yo sé lo que hago. Y no tengo que darle explicaciones a nadie de lo que hago”.

Morales, de todas formas, admitió ayer a Infobae que el actual “no es el mejor contexto para convocar al diálogo” y que llevará el tema a la mesa del partido y de Juntos por el Cambio”

Sobre la necesidad de una reunión de JxC para analizar la convocatoria oficial, Bullrich afirmó: “Para eso tendrán que llamarnos los que fueron convocados y citar a una reunión. Eso es lo razonable. Pero si no te convoca nadie, ¿de qué vas a hablar? A mí no me convocó nadie. ¿Tengo que hablar por el comentario que hacen los medios? No, no tengo nada que hablar”.

Cuando se le mencionó que Yacobitti había dicho a Infobae que habló con De Pedro porque se conocían de la universidad y querían bajar el nivel de enfrentamiento político, la titular del PRO destacó: “No es un problema de haber compartido la universidad. Este es un tema de democracia o antidemocracia. Yacobitti es responsable de sus actos. Yo soy responsable de mis actos y del PRO. Y, en ese sentido, el PRO no ha sido convocado y planteo el clima que hemos sentido hasta ahora”.

