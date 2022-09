En su fundamentación, Laura Cartuccia –una de las diputadas autora del proyecto- había destacado como imprescindible sancionar esta iniciativa para recuperar la confianza pública en las instituciones. Planteó la necesidad que “la función pública sea un honor y un compromiso de servicio de interés general, no un medio para delinquir o para adquirir impunidad”. La prédica está justificada frente a un juicio cuyo desarrollo está alterando la paz social, tomada como rehén por aquellos que reclaman su anulación.

Pero además, por una larga lista de nombres de funcionarios que en la Provincia han sido denunciados y muy pocos condenados. La mayoría sigue agotando la cartera de opciones para evitar llegar a juicio, demorar su resolución y evitar que quede firme una condena. Uno de los casos emblemáticos es el del senador por Rosario de Lerma, que habiendo sido investigado en una causa que se mantuvo vigente alrededor de 20 años, la propia Corte de Justicia de Salta dictaminó su prescripción contrariando claras normas en contrario. Esa larga historia de chicanas judiciales le ha permitido estar nuevamente en una función que le otorga fueros, que actualmente le viene bien porque tiene abierta otra causa por motivos similares: llevar a su patrimonio personal bienes públicos. Hay otros nombres, como el del senador nacional Juan Carlos Romero, con denuncias por corrupción no resueltas. Tomás Rodríguez, que presidió el Concejo Deliberante y Ricardo Flores, que ocupó una banca en ese cuerpo, tienen condenas insignificantes y un grupo importante de ex intendentes sostuvieron su poder con un enriquecimiento logrado durante sus mandatos y aún no tuvieron una condigna sanción.

No solo son delitos de corrupción los que cometen los políticos. También son investigados por narcotráfico, abusos sexuales y violencia de género. Todos ellos engrosan la lista que precisa el Artículo 1 de la ley que pretende imponer la ficha limpia a fin que no lleguen a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena. A poco de promulgada la norma, los abogados Laura Flores Mejía y Luciano Romano solicitaron ante la Corte de Justicia que se declare la inconstitucionalidad y consiguiente inaplicabilidad de la misma, en la convicción que una condena en segunda instancia no asegura de ninguna manera la inmutabilidad o irrevocabilidad de cualquier sentencia penal. En ese orden consideraron que el principio de inocencia -presupuesto y fundamento último de la totalidad de las garantías procesales y constitucionales- se ve absolutamente vapuleado por la consigna legal, y una persona aún inocente se ve impedida de ejercer sus más legítimos derechos civiles y políticos.

El Procurador General de la Provincia dictaminó rechazando este planteo dado que la sanción de la ley fue consecuencia de una necesidad y demanda social dirigida a concretar un cambio de paradigma en materia de lucha contra la corrupción, como así también la integridad e idoneidad de aquellos que aspiren a ocupar funciones en la vida democrática de una organización social, demanda imperativa si las hay, de la sociedad contemporánea. Con un repaso de antecedentes nacionales e internacionales concluye en que se resguardan los derechos esenciales, respetando el estándar de revisión judicial y el de elegibilidad.

Son momentos de prestigiar la vida política para sostener un sistema republicano y democrático que se ve tambaleante. Y se deben exigir conductas éticas por sobre todo.

Salta, 06 de setiembre de 2022.