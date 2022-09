Javier Milei se retiró del recinto al grito de “¡casta!, ¡casta!” después de un cruce de chicanas con Cecilia Moreau

El cruce se produjo durante la intervención del diputado libertario Javier Milei, concretamente al comienzo y al final de su discurso durante la sesión especial de la Cámara Baja, en la que se aprobó un proyecto de resolución en repudio al intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner. Allí, el legislador mantuvo un irónico choque con la flamante presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, que despertó risas del resto de los presentes. El motivo: el lenguaje inclusivo.

Apenas iniciada su intervención, Milei se dirigió a la titular de la Cámara llamándola “presidentea”, y ella lo corrigió enseguida, acentuando la a final: “Presidenta”.

El cruce fue así:

(Moreau)—En uso de la palabra, el diputado Javier Milei.

Milei) —Muchas gracias señora Presidente. En primer lugar..

—¡Presidenta!

Se produce un momento de silencio, se miran fijamente los dos... Y siguen:

—El español me permite decir Presidente.

—Ya me dijo “ente”... es “Presidenta”.

—Señora Presidente… En primer lugar, desde la Libertad Avanza….- siguió Milei en sus trece.

Concluida su intervención, en la que repudió el ataque contra la ex presidenta pero también criticó la decisión de Alberto Fernández de decretar un feriado nacional luego del hecho, Milei le agradeció a la titular del cuerpo -“gracias señora presidente”-, pero no la dijo de manera normal, sino con especial énfasis en la letra “E”, al finalizar el saludo. Moreau no dejó pasar por alto la chicana y replicó: “Gracias diputada”, lo que motivó carcajadas de todos los presentes.

Durante su alocución, el líder de La Libertad Avanza había aprovechado para dar un fuerte mensaje por lo ocurrido y fiel a su estilo, criticó duramente al gobierno nacional.

“Desde La Libertad Avanza queremos manifestar nuestro total y absoluto repudio a cualquier tipo de violencia. La violencia no conduce a nada. Al mismo tiempo queremos señalar nuestra vocación republicana, y en ese sentido pedimos porque la Justicia pueda hacer su trabajo con las manos libres. Que no sea condicionada por la política”, aseguró el diputado al comenzar el discurso.

En ese sentido, el legislador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, continuó: “La república se basa en división de poderes. El eje fundamental es la Justicia para evitar cualquier tipo de excesos tiránicos del Poder Ejecutivo o que el Parlamento se convierta en una oligarquía. Como liberales, nuestra definición consiste en el el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida”.

Después, Milei cuestionó la decisión de decretar un feriado por este hecho y señaló que no se hizo en otros episodios trágicos, ocurridos en años anteriores. “Nos parecen lamentables los hechos de los últimos días, donde la política utilizó de manera miserable un hecho delictivo para armar un rédito político, a punto tal que llego a ser tan dantesco de declarar un feriado. ¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once? ¿O cuándo mataron al fiscal Nisman?”, se preguntó.

Y este contraste le dio pie para cuestionar una vez más a la clase política. “Los políticos no tienen privilegios respecto del resto de la población. Lo único que a ustedes les importa es cuidar sus privilegios. No aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política”, dijo. Y después de saludar a Moreau, abandonó el recinto al grito repetido de “¡casta, casta!” y les espetó a sus colegas: “Ustedes se creen que son más que la gente”.

