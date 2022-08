La Coalición Cívica denunciará a Alberto por instigación al suicidio y amenazas contra el fiscal Luciani

La Coalición Cívica denunciará a Alberto Fernández por “instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso al fiscal Diego Luciani y amenaza a los jueces del Tribunal Oral Federal 2″ luego de la polémica comparación del Presidente entre el funcionario judicial y Alberto Nisman.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), al ser consultado sobre el pedido de la Corte Suprema de reforzar la seguridad de jueces y fiscales que encabezan el juicio por la obra pública en Santa Cruz contra Cristina Kirchner -recordando la muerte de Nisman-, Alberto Fernández respondió: “Si alguien está pensando que hay alguien pensando en matar al fiscal Luciani… Yo lo que le regalaría al fiscal es algunos tratados de derecho penal, porque por mucho que grite justicia o corrupción, dijo un sin fin de disparates jurídicos. Realmente, alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman…. que hasta acá lo que le pasó fue que se suicidó, no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.



Tras los dichos del mandatario, la reacción de la oposición fue inmediata. El titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, anunció que este jueves llevarán a la justicia al primer mandatario nacional. “Vamos a denunciar al Presidente de la Nación por instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso al Fiscal Luciani y amenaza a los jueces del Tribunal Oral Federal 2″, anticipó el legislador a través de su cuenta en la red social Twitter.

Por su parte, el ex ministro de Educación durante la gestión de Mauricio Macri y actual diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro, presentará un pedido de juicio político: “Alberto Fernández acaba de cometer el delito de amenazas en el ejercicio de sus funciones. Todo tiene un límite”, informó en un tuit.

Además de las denuncias, la oposición continuó con duras críticas hacia el Jefe de Estado. “El Presidente de la Nación acaba de decir en televisión que espera que el fiscal que alegó contra la Vicepresidenta no se suicide. Sonó como un mensaje mafioso para amedrentar a la Justicia. Superó todos los límites. Arrasó con el valor de la palabra presidencial. Repudiable”, dijo el titular del Bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara Baja, Mario Negri. En la misma línea, el senador Martín Lousteau señaló que Fernández “no entiende el peso de la palabra presidencial” y que “sus disparates son cada vez más graves y violentos”.

Desde el radicalismo, también se expresó al respecto el titular del bloque en la Cámara Alta, Luis Naidenoff, quien manifestó que el Presidente “sobrepasó todos los límites” al “bastardear la memoria de Nisman que ya no puede defenderse y amenazar al fiscal que con valentía investigó y acusó al poder real que hoy gobierna a la Argentina”.

Mientras que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, abrió el interrogante: “¿(Presidente) toma conciencia de la gravedad de sus dichos?”. Con el mismo tono, la ex gobernadora y actual legisladora nacional, María Eugenia Vidal, se preguntó: “¿Es una amenaza?”.

“Es una total irresponsabilidad sugerir que el fiscal Luciani pudiera suicidarse. Nadie espera mucho de usted, @alferdez, pero al menos absténgase de seguir diciendo imbecilidades”, declaró en su cuenta de Twitter, el liberal Ricardo López Murphy.

También opinó al respecto, el referente libertario Javier Milei: “Alberto Fernández no sólo está destruyendo la economía (rebotar no es crecer y además vuela la inflación) e impulsó una cuarentena cavernícola que no evitó un desastre en términos de vidas humanas, sino que además busca exterminar las instituciones con un mensaje que raya lo mafioso”.

El mandatario expresó la polémica declaración sobre los fiscales cuando este miércoles salió en defensa de Cristina Kirchner en la causa que se investiga el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez en la cual Luciani y el fiscal Mola pidieron para la Vicepresidenta 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“En esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. ¿Quién va a querer ser presidente en la Argentina si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa debajo de su gobierno?”, manifestó el responsable del Poder Ejecutivo.

“Es de una debilidad todo lo que ha dicho Luciani”, criticó y consideró que bajo la lógica del fiscal de la causa Vialidad “se construyen doctrinas que después son peligrosas”: “Nosotros tenemos que entender que no se puede trabajar así el derecho penal como se está trabajando en la justicia federal argentina. Desde el 2016 en adelante la prisión preventiva se aplicó como pena anticipada. Se utilizó la teoría de la posibilidad de que podía tener alguien de influir y que lo dejaban detenido por el poder residual que alguna vez tuvo”.