De Mendiguren: "Hay que reforzar reservas y actuar rápido y coordinados"

El secretario de Producción, José Ignacio De Mendiguren, sostuvo que el desafío de la etapa que viene es mantener los niveles de actividad y crecimiento, y afirmó que para ese objetivo "hay que reforzar reservas y actuar rápido y coordinados".

De Mendiguren señaló a radio Continental que el primer objetivo de su área es "estabilizar la macroeconomía y mantener el nivel de actividad y crecimiento, que es lo que nos va a garantizar de forma sostenida niveles de reserva, que es la verdadera solución a los problemas que tenemos: los planes sociales, la pobreza, y los problemas permanentes de falta de divisas para el desarrollo de la economía".

"Tenemos que actuar rápido y actuar coordinados. Hay que tener tranquilidad, lograr una mejor relación con los organismos internacionales, como ser el Banco Interamericano de Desarrollo, y reforzar reservas", afirmó el funcionario, y precisó que se trata de "un camino difícil, pero uno que el ministro (Sergio Massa) ya ha encarado".

Además, destacó que "la única solución estructural es crecer con fuerza y con una estructura productiva distinta, que permita duplicar exportaciones y un empleo con mayor valor agregado".

"Hoy Argentina tiene una economía muy primarizada, por lo que este es el desafío que le toca a mí área", señaló De Mendiguren.

Asimismo, indicó que "este año vamos a una cifra que espero mantener de US$ 90.000 millones de exportaciones y un superávit comercial de entre US$ 11.000 y US$ 12.000 millones".

Al respecto, argumentó que "en otras épocas Argentina no producía dólares y el déficit en la balanza comercial era crónico, lo que se suplía con endeudamiento", pero subrayó que hoy, sin embargo, "la Argentina real está produciendo los dólares".