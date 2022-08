Andrés Cisneros: “Sabino Vaca Narvaja hizo una declaración irresponsable”

El ex vicenaciller se refirió a los dichos del diplomático sobre la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. “No puede opinar de un conflicto en el cual Argentina es ajeno o no está directamente involucrada”, explicó

El ex vicecanciller Andrés Cisneros, que supo desempeñarse como segundo de Guido Di Tella y hoy trabaja como asesor para la campaña presidencial de Miguel Angel Pichetto, aseguró que el Embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, “hizo una declaración irresponsable” sobre la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los EEUU, a Taiwán.

Ayer, Vaca Narvaja, calificó como “una provocación” el encuentro que Pelosi mantuvo con los legisladores taiwaneses debido a que China considera a ese país como parte de su territorio y EEUU pretende ayudarlo a consolidar su independencia.

“Camilo Vaca Narvaja hizo una declaración irresponsable por su forma y contenido”, remarcó Cisneros al ser entrevistado en Radio Mitre por Eduardo Feinmann.

“Un simple embajador no puede fijar posición en nombre del país, y un embajador siempre habla en nombre del país si su Cancillería no lo ha hecho. Esto no puede ser”, arremetió el ex diplomático al criticar la conducta adoptada por Vaca Narvaja.

“Lo que sucede es que muchos embajadores se consustancian tanto con el país en el que están prestando servicio que terminan siendo embajadores inversos: embajadores de ellos ante nosotros y no de nosotros ante ellos. Me temo que es el caso de Vaca Narvaja”, arremetió con firmeza.

Cisneros insistió en que las declaraciones de Vaca Narvaja “no son apropiadas porque Argentina no tiene ninguna razón para opinar de un conflicto entre dos terceros países”. Y agregó: “No puede opinar de un conflicto en el cual Argentina es ajeno o no está directamente involucrada. Por donde se lo mire es un error de este embajador”.

Consultado acerca de qué conducta debería adoptar el Embajador argentino en China, Cisneros descartó que pida disculpas o que renuncie: “Sospecho que no va a ocurrir”.

Además, puso a Vaca Narvaja en el listado de “embajadores que funcionan por su cuenta” y puso como ejemplo lo sucedido tiempo atrás con Carlos Alberto Raimundi, Embajador argentino ante la OEA. “El día en que Cancillería votaba a favor de Venezuela en la ONU, en la OEA Raimundi votaba en contra y Cancillería tuvo que dar una contraorden”.

Este domingo, el funcionario kirchnerista defendió el concepto de “integridad territorial” y señaló que la visita de Pelosi a Taiwán “es un problema para toda la comunidad internacional”.

En ese sentido y en declaraciones que brindó a la agencia de noticias Télam, advirtió: “Por eso queremos condenar esta visita y sumarnos a las voces de Latinoamérica pero también de Naciones Unidas”.

“Tal como lo ha expresado nuestra Cancillería en todos los foros y organismos multilaterales, Argentina respalda el principio de una sola China y el concepto de integridad territorial. Es el mismo principio por el cual China respalda también nuestro reclamo de soberanía en nuestras Islas Malvinas”, señaló.

Vaca Narvaja aclaró que “el propio António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, ha sido muy contundente, en referencia a que ONU se rige por la resolución general de 1971 que ratifica el principio de una sola China”.

En tanto, sostuvo que “la mayoría de la comunidad internacional se ha expedido sobre este sentido ratificando el principio de una sola China y criticando la actitud de Pelosi, como una injerencia en asuntos internos y una provocación”.

Recordó entonces que “la situación de nuestro reclamo por Malvinas es un elemento identitario de nuestro pueblo”, por lo que, con estas actitudes, “no sólo se ofende a un Gobierno sino a toda la población”.

El funcionario insistió en que debido a estas similitudes desde Argentina se entiende “muy bien el reclamo de China y el impacto negativo que tiene en la construcción de un orden mundial más armónico, más equilibrado”, siempre debido a que “los dos perseguimos el concepto de integridad territorial”.

“Convoco a todos los países a alzar la voz ante esta situación que lo único que hace es provocar inestabilidad en la región en un momento muy complicado”, dijo también el embajador kirchnerista.

Vaca Narvaja destacó además que “China ha sido muy responsable siempre, con la pandemia, con la construcción de un mundo más orgánico, más equilibrado, con lo que plantea el presidente Xi Jinping, del destino de comunidad compartida de la humanidad”.

Finalmente, aseguró también que tanto “China como Argentina van a conseguir por las vías pacíficas este resultado, porque estamos trabajando de manera conjunta y la época colonial se terminó”.

Y concluyó: “Nosotros reclamamos permanentemente la integridad de nuestro territorio, la soberanía sobre nuestras islas, y vamos a acompañar siempre a China en el principio de una sola China y en el reclamo de integridad territorial con respecto a Taiwán”.

Infobae