Tres cuadras de embotellamiento por falta de señalización

La circulación de vehículos se vio afectada sobre calle Mitre, desde la esquina con calle Rivadavia hasta la intersección con Santiago del Estero. El corte sobre ésta última demorará 20 días en habilitarse pero no hay señalética que advierta a los conductores previamente. Los autos pasan el rojo y los peatones "como pueden".

Esta mañana, alrededor de las 7 de la mañana, se produjo un embotellamiento en las calles cercanas a la intersección de Santiago del Estero y Mitre, ya que los vehículos volvieron a dirigirse a circular sobre la calle que aún se encuentra cortada.

El problema fue que no se observa señalización en las esquinas previas que advierta a los conductores que la interrupción de tránsito e informe sobre calles alternativas.

“Es un caos hacia el mediodía cuando salen los chicos de la escuela. No se puede pasar, los autos se mandan en rojo, no les importa nada y las bocinas no te dejan hablar” dijo por Aries una comerciante del lugar sobre lo que viven todos los días desde hace dos semanas.

Además, señaló que los peatones “cruzan como pueden” porque sólo observaron una vez un inspector en el lugar.