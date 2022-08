Las acciones de una plataforma de criptomonedas se dispararon un 40%

Además, la plataforma brindará servicios a clientes para la negociación, custodia, corretaje principal y de informes de criptomonedas, según la agencia de noticias DPA.

“Nuestros clientes institucionales están cada vez más interesados en tener accesos a los mercados de activos digitales y se centran en cómo administrar de manera eficiente el ciclo operativo de estos activos”, dijo Joseph Chalom, director global de asociaciones de ecosistemas estratégicos de BlackRock.

Por su parte, desde Coinbase manifestaron que esta asociación “es un hito emocionante” para la empresa, y añadieron que BlackRock y Coinbase “continuarán avanzando en la integración de la plataforma para todos sus clientes”.

Las acciones de la fintech cerraron el pasado miércoles a US$ 80,81, y hoy alcanzaron los US$ 116 con un aumento del 43,9%, aunque posteriormente moderaron su avance a 19,60%, hasta los US$ 94,39.