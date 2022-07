Villada cargó contra la oposición “un tanto dispersa”

“Nosotros tenemos la responsabilidad de administrar la cosa pública, los mecanismos de la economía. Pero es el tiempo que nos toca vivir, así son las reglas”, sostuvo Villada al tiempo que aseguró que “la gente tiene claro lo que significa Gustavo Sáenz en el gobierno y tiene mucho consenso de parte de la gente para continuar en esa dirección”.

Por otro lado, consideró que “tenemos una oposición un tanto dispersa”, y dijo: “Respetamos los todos alineamientos (sic). Se viven tiempos de frentes políticos, no se ven proyectos ni candidatos. Se ven alineamientos o reuniones, pero no la expresión de determinado sector”.

Se refirió luego a las figuras de Cristina Fiore, Miguel Nanni y Carlos Zapata “que, a su vez, hablan con otros sectores del Frente de Todos”. “Pero no tenemos claro cuál es el objetivo y cuál es el planteo concretamente de ese eventual espacio político que podría formarse. La sola intención de disputar para que el Gobernador actual no triunfe, creo que no es un argumento convincente”, sostuvo y dijo: “Me parece sano que tengamos claro la mirada hacia atrás”.

Igualmente, opinó que “más allá de los nombres, es legítimo que todo el mundo hable con todo el mundo”. “Lo que no se puede divisar con claridad es sobre qué base se está planteando. Muchos de ellos han estado en espacios diferentes, y algunos de ellos han tenido responsabilidades de gobierno. Es importante conocer cuál es el parecer que se tiene de esa etapa”, agregó.

Villada destacó luego que “en el 2019, el actual Gobernador hizo una convocatoria amplia”, y puntualizó: “Estamos convencidos que hay objetivos que tiene la Provincia que van más allá de los partidos políticos. Apelamos a que haya una unidad de toda la dirigencia para pelear esos aspectos que van a permitir transformar la realidad”.