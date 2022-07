El dirigente social Juan Grabois volvió a criticar al Gobierno de Alberto Fernández. Apuntó contra el Presidente y los funcionarios de su entorno por estar alejados de la realidad y encolumnados detrás del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El referente del Frente Patria Grande y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) advirtió que “el pueblo no tiene más tiempo”.

“El Presidente está en un termo con sus cinco amigos de la Capital Federal, tiene que reaccionar”, exigió Grabois. “Solamente salieron de la General Paz para ir a Ezeiza a tomarse un avión a Estados Unidos, no conocen el barrio”, ironizó para marcar la lejanía que observa en el mandatario y su Gabinete con la realidad y los problemas de la gente.

El líder del MTE se mostró molesto porque el Gobierno no priorice la reglamentación del Salario Básico Universal. “Plata hay, mucha y mal gastada”, señaló y cuestionó a la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, quien “hizo cuentas muy rápidas y mágicamente dijo que no se podía implementar”.

“En una coalición muy tensionada a los que intentamos, humildemente y con errores, expresar los intereses de ciertos sectores castigados por la crisis -los que más perdieron- nos pone en una situación en la que no podemos dar tregua: hasta que no haya medidas sociales contundentes, yo no doy tregua”, remarcó Grabois.

“En Argentina es todo caro menos jorobar al pueblo. Cuando (Martín) Guzmán era rubio, alto y de ojos celestes, nosotros planteamos que no tenía calle ni formación política. No tiene sensibilidad con el pueblo y cree en la mitología de que hay una señora buena que se llama (Kristalina) Georgieva que había reemplazado a la señora mala que se llama (Chistrine)Lagarde, y que venía con un acuerdo extraordinario. Es un tipo que se formó en Columbia, con el establishment internacional, con el ala progresista del Fondo”, continuó trasladando sus críticas hacia el ex ministro de Economía.

Sin embargo, el dirigente social aclaró que “el problema no es Guzmán, sino el Presidente”. “Lo que tensionó a la coalición fue el acuerdo con el FMI, el problema más grave que heredó de la gestión de Macri y que se resolvió mal, y a eso le sumamos una gestión pésima del comercio exterior”, enfatizó. Sin embargo, dijo que “quería que (el ex ministro) cambie la política, no que se vaya”. “Para mí es un tipo personalmente íntegro, pero jorobó a la Argentina más que algunos corruptos por su matriz ideológica”, definió sobre Guzmán.

En este marco, planteó la frustración del votante del Frente de Todos que “esperaba que nuestro Gobierno proteja los intereses de los trabajadores, los asalariados, los jubilados y los informalizados”: “La gente está tremendamente decepcionada con el Presidente”.

En diálogo con C5N, Grabois renovó su disconformidad con la asunción de Silvina Batakis en reemplazo de Guzmán. Manifestó que “le tenía fe”, pero “el pueblo no tiene más tiempo y mucho menos para escuchar a la nueva ministro diciendo que está todo bien con el FMI”. “La ministra tiene que salir a decir ‘yo no voy a hacer sufrir a mi pueblo, yo no voy a pagar nada a costa del hambre de la gente’. No puede decir está todo bien y no decir una sola medida social”, agregó.

“¿Por qué el pueblo tiene que seguir esperando y no esperar los mercados?”, preguntó el referente del MTE y advirtió por la conflictividad social en las calles si el Gobierno no da respuestas: “¿Cómo se puede seguir soportando? La gente soportó la pandemia, al macrismo, luchó, esperábamos una señal del Gobierno, cuando cambió de ministro dijimos ‘ahora viene un proceso redistributivo’... y no dijeron una palabra”.

Al respectó volvió a apuntar contra la vocera de Alberto Fernández que descartó la implementación del Salario Básico Universal: “Cerruti no sabe si Jujuy queda en Argentina o en otro país porque no salió de la General Paz, no conoce nada que no quede por Palermo Hollywood, es gente que no tiene sensibilidad”. “Me dio bronca que no entiendan que la gente la está pasando muy mal y que el problema no es la pelea de políticos. No entienden el nivel de crisis social que existe en Argentina, y no lo entienden porque el pueblo se la viene fumando, se la viene buscando, pero esto no va durar mucho”, justificó su enojo contra el frente que también integra.

Para Grabois, el Gobierno -con decisiones a su criterio erróneas- “le está poniendo una alfombra roja a Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta para que lleguen a la Casa Rosada” en 2023.

“Tenemos casi la mitad de los trabajadores asalariados con recibo de sueldo, vacaciones y jubilaciones abajo de la línea de pobreza. A los informales ganando miserias y ¿no hay anuncios para los sectores populares? ¿Cuánto tiempo podemos sostener diciéndole a la gente ‘aguantá aguantá que ya viene’? Esto así no se aguanta, reclamó.

El dirigente social anunció que este miércoles organizaciones ligadas al oficialismo realizarán asambleas en todo el país, donde evaluarán posibles medidas de fuerza y exigirán por un “refuerzo de ingresos”: “Se acabó el tiempo, ahora viene la protesta. Esto es un llamado de atención. ¿Están muy preocupados por los mercados? Preocúpense por la gente también”. “Gobernar con la gente en la ruta es complicado, vamos a ver a quién hay que calmar”, declaró amenazante.

Consultado sobre si mantiene diálogo con Alberto Fernández y sus funcionarios, contestó: “Ya no quiero hablar más con nadie que no tome una medida a favor del pueblo. Me la pasé hablando dos años y medio. Yo no voy a tracionar a nuestra gente, la voy a defender. Hoy el Gobierno no está defendiendo los intereses de los nuestros. Hubo momentos en los que sí -durante la pandemia, con los IFE- y un día no se que pasó y empezaron a hacer una política de complacencia con los mercados, hicieron ese acuerdo chotísimo con el FMI ¿Y ahora se lo quieren hacer pagar a los pobres? Conmigo no cuenten”.

“Se están autoboicoteando, nos están desestabilizando las pésimas decisiones que está tomando el Gobierno en materia de políticas sociales y económicas”, agregó.

El referente del Frente Patria Grande considera que “se puede acomodar un programa de estabilización con un shock distributivo, pero a alguien le tenes que tocar los intereses”.

“Roma no paga traidores. Los mercados no se calman con discursos, se calman con firmeza y autoridad política. El que quiere hacer guita quiere estabilidad, y la estabilidad requiere primero niveles de dignidad social. Están haciendo mal las cuentas”, continuó.

“Yo a este Presidente le estoy diciendo ‘hermano, salí del termo y pensá en la gente’. Tu primer discurso decía ‘empezá por los últimos para llegar a todos’, no empezar por el FMI... yo voté y milité eso, no esto”, señaló y resaltó que “un montón de gente de nuestro pueblo quiere que el Gobierno retome la senda del contrato electoral original”.

“Hay mucha decepción y mucha necesidad en nuestra base social. Qué mas queremos nosotros que mañana salga el Presidente junto a su gabinete a decir tenemos estas medidas para los trabajadores mas pobres. Sino cerremos la Casa Rosada y que gobiernen los mercados”, sentenció.

Infobae