Encontraron en Rosario a la hija de la cantante Roxana Carabajal, que estaba desaparecida desde el viernes

La ex pareja y la hija de la folklorista Roxana Carabajal fueron encontrados este martes por la tarde en una casa de la zona sur de Rosario. La mujer, sobrina de Peteco Carabajal, había denunciado no tener noticias de Eva, de 9 años, desde el pasado viernes 8 julio, cuando había sido vista por última vez con su padre Gonzalo Ismael Koller en la localidad santafesina de Carcarañá. El hombre quedó demorado y, en principio, trascendió que evadió un control policial en el que condujo de manera peligrosa, lo que puso en riesgo a él, la nena y al personal que realizaba el operativo.

Gonzalo Koller, de 35 años, y su hija, fueron localizados por personal de Rosario y Casilda de la Agencia de Investigación Criminal en una propiedad de Anchorena al 200 bis, a metros del Centro Municipal de Distrito Sur de Rosario.

La nena fue revisada por médicos forense y será restituida a la madre, según informó el Ministerio Público de la Acusación. En tanto, el padre quedó demorado en la sede de la Agencia de Investigación Criminal, a la espera de la determinación que tome la fiscal Marianela Luna, que interviene en la causa. Un rato de la aparición, la reconocida folklorista subió un posteo en sus redes sociales, comunicando la noticia y agradeciendo la preocupación y la difusión de sus seguidores y la comunidad artística.

La investigación avanzó este martes, cuando se hicieron averiguaciones sobre los movimientos bancarios de Gonzalo Ismael Koller, expareja de Roxana Carabajal. Se pudo establecer que el hombre el viernes 8 de julio se la llevó en su Polo blanco a La Plata, que regresó y fue a Rosario, que se alojaron en un hotel céntrico y que hizo varias extracciones de dinero en efectivo en distintos cajeros automáticos.

El último movimiento detectado fue que Gonzalo llevó a Eva al shopping Alto Rosario a partir de las cámaras de videovigilancia del predio de barrio Refinería.

El hombre, por los indicios que se recolectaron en la causa, no quiso ponerse a disposición de la Justicia provincial. De hecho, en el mediodía de este martes evadió un control vehicular y condujo marcha atrás y de forma peligrosa poniendo en riesgo a agentes policiales, a su hija y terceros, de acuerdo a los datos aportados por investigadores a Infobae.

La casa de Gonzalo Koller de la localidad de Carcarañá, además, había sido vaciada. Según las declaraciones hechas por su ex pareja Roxana Carabajal y las tareas desarrolladas por el Ministerio Público de la Acusación, el hombre se había llevado muebles y grifería de la casa situada en Alberdi al 900, de esa pequeña ciudad santafesina que está dentro del departamento San Lorenzo.

Un hermano del hombre agregó que vio este martes a Gonzalo y no notó signos de alteración mental, aunque se sorprendió al no haber sido reconocido por él hasta pasados unos momentos. Afirmó también que en el piso del domicilio en el que lo encontró había cruces de sal en el piso, una situación que le llamó la atención.

La folklorista Roxana Carabajal publicó un video este martes en el que contó que se estaba por reencontrar con Eva, su hija, y aseguró que la nena estaba en buen estado de salud. “Vamos a seguir en este camino hermoso. Gracias a todos, de corazón. Gracias a las familias, a la prensa, a los que hicieron posible esto, a familiares y a quienes hicieron la investigación”, concluyó.

La compositora, este lunes, había contado que Gonzalo y ella compartían la tenencia de Eva desde hace ya seis años, cuando se separaron. “Yo en Córdoba y él en Carcarañá. Viajábamos y nos encontramos, era algo totalmente normal. Es inentendible lo que está pasando. Si lo está viendo Gonzalo, que recapacite, que sepa que angustia a toda la familia”, señaló por entonces.

La mujer contó que el viernes 8 de julio le tocaba buscar a Eva, pero al llegar al domicilio de Gonzalo no estaban. “Pensé que se habían ido de viaje, de vacaciones, pero en su casa de Carcarañá no había ropa ni algunas cosas de la casa. Yo no pude ingresar”, dijo. Y agregó: “Que Gonzalo se dé cuenta de que está todo bien, que no voy a hacer nada contra él. Lo vamos a ayudar. Solo que nos diga si Eva está bien, es lo único que me interesa. Evita tiene 9 años. Con que me digan que está bien estoy feliz. Es lo único que pido. Gonzalo, ayudame por favor”, insistió la cantante entre lágrimas.

Desde el sábado pasado, el Ministerio Público de la Acusación había emitido un pedido de colaboración con la imagen de Gonzalo y Eva Koller para recibir información sobre la localización de ambos. Este lunes, además, fueron incluidos los nombres del hombre y la nena dentro del Sistema Federal de Búsquedas de Personas Desaparecidas y Extraviadas.