El Kun Agüero se mostró en carrera para llegar a Qatar 2022

"Acá preparandome para el Mundial. Estamos bien. Scaloni si queres que esté parado avisame... me quedo parado y no me pidas más nada", comentó entre risas.

Claudio Chiqui Tapia le ofreció al Kun ser parte de la delegación de la Selección Argentina para Qatar 2022, pero el exdelantero se negó: "Yo voy a ir al Mundial, como espectador. La Selección quería que vaya como parte del staff, pero yo no quiero ir ahí. Tengo muy buena relación con mis compañeros y no da...", explicó .

Por su parte, Scaloni, en aquel entonces, explicó: "Estuve hablando con él y es importantísimo que sepamos el rol que puede ocupar para que no venga a estar por estar, porque tampoco le va a hacer bien a él. Quedó claro qué pretendo de él, lo hablamos y me gustaría que esté con nosotros. Me gustaría que esté alrededor de sus compañeros, que nos traslade cualquier problema, cualquier cosa que pueda suceder en un Mundial".