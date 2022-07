Raposo marcó en la victoria de Las Leonas ante España

Después del auspicioso debut ante Corea por 4 a 0, las dirigidas por Fernando Ferrara mostraron solidez en su segunda presentación. Con un Estadio Olímpico casi colmado para ver a las locales, Argentina y España animaron el último partido del día.

Ya en el arranque, Argentina avisó consiguiendo el primer córner corto, pero la buena intervención de Melanie García ahogó el grito temprano de Gorzelany. La arquera de las Red Sticks se agigantó con el pasar de los minutos y en numerosas oportunidades evitó la caída de su valla. A segundos del final del primer cuarto, Argentina dispuso de la cuarta jugada fija; Valentina Costa Biondi arrastró y encontró el desvío de Eugenia Trinchinetti. Sin embargo, el gol fue anulado a raíz del pedido de revisión de video que arrojó que la bocha no había salido del semicírculo.

Argentina no bajó la marcha, mantuvo su andar y pese a que llegaron al complemento sin convertir, el tercer cuarto fue de quiebre. Cuando el reloj marcó los 39', Majo Granatto recibió una falta intencional en ataque que se transformó en penal. Gorzelany fue la encargada de capitalizarlo y con una ejecución al segundo palo abrió el marcador.

¡Gritalo, @_valeraposo! Así fue el segundo gol de Las Leonas ante España pic.twitter.com/nKPhe22jHb — Mundo Leonas (@MundoLeonas) July 3, 2022

Un minuto después y en la séptima jugada fija, Valentina Raposo no dudó y con una pegada directa a la tabla estiró la ventaja. A los 44' Gorzelany volvió a aparecer y sentenció el 3 a 0, de arrastrada.

En el epílogo del partido, las españolas encontraron el descuento gracias a la aparición de Begoña García por el segundo palo que sorprendió a Belén Succi. La arquera de Las Leonas se mostró firme durante todo el encuentro y había respondido notablemente cuando se la requirió. Fue a 10 segundos del final y producto de un nuevo córner corto, cuando María José Granatto se tiró de cabeza para desviar un tiro rasante y selló el 4 a 1. Argentina fue compacta en ataque y en defensa, no perdió el foco y consolidó una victoria, la que en los papeles figuraba como la más difícil de la zona. Ahora el equipo tendrá cuatro días de descanso y recién volverá a saltar a la cancha el jueves 7 cuando se mida ante Canadá en el cierre del grupo C, en un partido que podría marcar el regreso de Victoria Sauze, una de las capitanas. Cabe recordar que la tucumana sufrió una lesión en la mano en el último partido de la Pro League y no pudo ser de la partida en el debut, como así tampoco en este último encuentro.

Argentina formó con: Belén Succi; Agustina Gorzelany, Valentina Costa Biondi, Sofía Toccalino; Jimena Cedrés, Agostina Alonso, Rocío Sánchez Moccia, Eugenia Trinchinetti; María Victoria Granatto, María José Granatto y Agustina Albertario. Ingresaron: Valentina Raposo, María Emilia Forcherio, Julieta Jankunas, Valentina Marcucci y Delfina Thomé. DT: Fernando Ferrara.

Fuente: ESPN