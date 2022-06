En Qué Se Dice, por Aries, la referente del movimiento Barrios de Pie en Buenos Aires, Silvia Saravia, cuestionó el discurso que pronunció la vicepresidenta Cristina Kirchner este lunes, en el que apuntó contra las organizaciones sociales y dijo el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas.

“Es evidente que se Cristina habla como si no tuviera nada que ver con este gobierno. Toma distancia desde varias de las medidas y, desde nuestro punto de vista, no se hace cargo de los resultados que estamos teniendo, de los niveles altísimos de pobreza indigencia y que no alcanza para llegar a fin de mes”, dijo Saravia.

Sostuvo que “gente jorobada hay en todos lados”, pero destacó que “si hay control sobre la ejecución de los planes sociales. Al menos a las organizaciones sociales opositoras al gobierno nacional nos controlan y mucho”.

“Nos hacen auditorías, vienen a visitar nuestros lugares, cosas que nos parece correctas porque se trata de dinero público, pero evidentemente para la vicepresidenta eso no es lo habitual. Será que para las organizaciones oficialistas no es lo habitual”, finalizó.