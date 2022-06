Hace unas semanas, los números no dejaban mentir, el país se encontraba en una cuarta ola de coronavirus marcado por un repentino aumento de casos. Sin embargo, poco a poco, esa curva comenzó a descender y ya parece vislumbrarse la etapa final de la pandemia. Así lo analizó Fernán Quirós: “Vamos hacia una circulación natural del COVID-19”.

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires explicó en qué situación sanitaria se encuentra actualmente la región y, según su visión, cuál es el futuro de este virus: “Va a ser como si fuera una gripe, que van a aumentar en algún momento del año y bajar en otro. Todavía estamos en una transición de ese proceso, porque hacemos olas muy significativas. La transmisión de un virus respiratorio no tiene los valores que hace el covid en estas olas de picos. La inmunidad que hay del coronavirus es solamente un par de campañas de vacunación y el contagio que haya tenido cualquier persona, solo dos años de circulación”.

Tal como explica el titular de la cartera sanitaria porteña, el Gobierno nacional informó el domingo un 20% menos de contagios que la semana anterior. Además se registró una baja del 400% en los decesos. Durante los últimos siete días fallecieron 11 personas en Buenos Aires, 2 en la Ciudad de Buenos Aires, 3 en Córdoba, 1 en Entre Ríos y 4 en La Pampa.

Incluso, Leticia Ceriani, subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, adelantó que en invierno podría llegar una quinta ola “que sea casi imperceptible” con una circulación viral. Y explicó que, “como el centro está puesto en los casos graves e internaciones, puede pasar por un caso grave gripal y la gente no se entere de que es coronavirus”.

El médico explicó a qué se debe este cambio y cómo la curva de contagios logró disminuir. “Veníamos de una primera etapa de la pandemia, la cual llamo pandemia de las tres olas, que era ola de casos, luego ola de internados y después de fallecidos. La etapa 1 está terminada, básicamente porque el grado de vacunación que existe cortó el vínculo entre una y otra”, dijo durante una entrevista en el programa Opinión Pública que se emite por Canal 9.

A pesar de estos datos alentadores, Quirós también resaltó que la ciudadanía aún no debe relajarse: “La pandemia no terminó, veníamos cursando una cuarta ola que todavía está con alguna actividad en Argentina y la ciudad, pero en las últimas semanas ya demostró que tiende a descender. Es probable que esta ola, correspondiente a una de las variantes de Ómicron, una vez que empiece a descender va a tomar los números sistemáticos de valores de piso en las próximas semanas”.

En esa línea, el ministro dio una serie de recomendaciones para continuar con los cuidados sanitarios: “Seguimos recomendando el uso de barbijo, cuando se está en lugares de poco volumen de aire, con muchas personas, durante mucho tiempo. Esos son los lugares más probables de contagiarse, no solo de covid, todos se contagian con mecanismos similares. Cuando estás en el transporte público, oficina, si son pocas personas en un lugar mal ventilado, siempre es recomendable usarlo. Por supuesto en la medida de que los casos vayan bajando la necesidad de usarlo va a ser menor”.

Por último, Quirós habló de las posibilidades de presentarse como candidato a jefe de Gobierno porteño en 2023: “Vine al espacio público dejando algo que valoraba mucho porque esto le dio sentido a mi vida, un proyecto, una intención. He tenido dos años de pandemia y no me pude abocar a este proyecto, ahora estoy plenamente focalizado en llevarlo adelante en estos dos años. Para pensar en una candidatura hay que dedicar energía emocional, temporal, reuniones, equipos, y al día de hoy no estoy dedicado a eso, hoy estoy dedicado a otra cosa. No tengo en qué pensar al respecto de eso. Larreta no me lo pidió”.

Infobae