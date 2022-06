Un país en la incertidumbre

Indudablemente, esto lo hizo siguiendo ese reiterado dicho imperante en el kirchnerismo de que sin Cristina no se puede, pero solo con Cristina no basta.

Así al menos surgía de todas la encuestas, lo cual hacía conveniente que Cristina pasara a un segundo plano y apareciera al frente, alguna otra cara que hiciera pensar que los cosas ahora iban a ser distintas..

Sin embargo ya sabemos por experiencia, que Cristina se ha caracterizado siempre por su particular desacierto al elegir candidatos.

Basta recordar como, también unilateralmente, nominó a Boudou como candidato a vicepresidente, quien finalmente terminó en la cárcel o a un personaje tan desprestigiado como Aníbal Fernández, nada menos que como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, con lo cual le dio a María Eugenia Vidal, el triunfo servido en bandeja.

Lo malo fue que Alberto Fernández se la creyó y, en su discurso de asunción y ante la mirada irónica de Cristina, anunció grandilocuentemente que venía a constituirse en el presidente de la unión nacional, y a superar rencores y divisiones entre los argentinos.

A poco andar, Fernández fue sintiendo el rigor de la presión desmesurada del kirchnerismo que ya desde un primer momento, se apropió del manejo de todas las mayores cajas del Estado, tales como Anses, Pami o Aerolineas Argentinas.

Alberto, tuvo no obstante, algunos tímidos intentos de independencia y autoridad, pero terminó convenciéndose de la imposibilidad de resistir, por lo cual claudicó y asumió las posturas que le imponían, ante el desencanto de su grupo de seguidores, cada vez menos numeroso.

Tras la última carta pública que le dedicó Cristina y que provocara renuncias en su gabinete, la indignación que embargó a Alberto, hizo que éste hiciera un último gesto de autoridad, pero transcurrido un breve lapso, terminó asumiendo las posturas que son propias del kirchnerismo más duro.

Es así que tal como él acostumbra, salió intempestivamente y sin consultarlo con nadie, anunciando la intención de aumentar las retenciones sobre las exportaciones agrícolas y en menos de dos horas, fue desmentido por su propio ministro de agricultura.

En política internacional, sus contradicciones caen en el terreno de lo ridículo.

Primero y carente de información seria, a pocos días de que Rusia lanzara la invasión de Ucrania, ofreció de manera vergonzosa, a constituirnos en la puerta de entrada en latinoamérica.

Desatado el conflicto, evitó toda mención negativa respecto al autócrata Putin, hasta que la presión de los demás países occidentales, lo obligó a formular una tibia condena en las Naciones Unidas, pero a los pocos días, se contradijo en la OEA.

Ahora, frente a una convocatoria a participar en una cumbre a llevarse a cabo entre todos los paises democráticos, duda de asistir porque no han sido invitadas las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua y más aún, pensó en organizar una contracumbre juntamente con estas autocracias, hasta que lo disuadió de ese despropósito, su admirado López Obrador, presidente de Méjico, que es izquierdista auténtico y no impostado como Alberto, pero que a la vez no es tonto y mantiene por eso excelentes relaciones con Estados Unidos,.

Todas estas contradicciones propias de la personalidad de Fernández, carente de convicciones., lo que logran es desorientarnos a todos y hacer que perdamos credibilidad ante el mundo, lo cual implica ahuyentar a cualquier potencial inversor,

Esta sere de ambigüedades, se acrecienta frente a un complejo panorama electoral como el que tenemos por delante, en el cual ninguno de los dos frentes mayoritarios, tiene aún definidos candidatos y propuestas.

Algunos, suponen que Cristina pueda aspirar a ser candidata a presidente el año próximo.

Sin embargo, creo que la convicción que ella tiene, de que es casi segura la derrota, hace que terminará optando por la candidatura a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires tendrá la tranquilidad que le brindan los fueros, ante las numerosas causas judiciales por actos de corrupción que la asedian.

Seguiría así el ejemplo de Menem, quien condenado a seis años de prisión, a raíz de la voladura de la fábrica de armas de Rio Tercero, con el propósito de borrar las huellas del contrabando de armas que se perpetrara con su envío a Croacia y a Perú, pudo, parapetado en el Senado, morir en libertad, gozando de todos los honores.