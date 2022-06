Falta de gasoil: Sáenz dijo que se va a perder la cosecha y faltará alimentos

“Es un tema que lo venimos planteando hace casi dos meses a los distintos funcionarios nacionales, es una situación que veíamos vivir y ahora la están viviendo los productores y también la gente común y el transporte público”, dijo el gobernador salteño y añadió que “recién ahora se está conociendo la situación a nivel nacional”.

“Siempre digo que si los surtidores en Capital Federal no estarían expendiendo gasoil sería noticia nacional, esto tiene que ver con una visión centralista”, agregó el mandatario y vaticinó que si la situación no se resuelve “se va a perder la cosecha, no van a llegar los alimentos y todo lo que tiene que ver con la logística del transporte”.

Además, indicó que se debe importar el combustible faltante ya que esa es la solución. Tras ello, indicó que en el centro del país no se presenta la situación porque están más cerca de Vaca Muerta.

Por otra parte, cuestionó que ante el faltante, aparece gasoil a un precio más caro y aclaró que su enojo no es con los periodistas que no hacen noticia la problemática del interior del país y aclaró: “la culpa es de los que gobernamos”.