Oportunidad

Hay muchas razones para justificar el esfuerzo para que la población llegue con una fuerte convicción sobre la necesidad de contar con la información que produce un censo. Naciones Unidas es el organismo que recomienda hacer cada 10 años ese recuento simultáneo de personas, hogares y viviendas que hay en el país en un momento dado. En esta ocasión, según los datos oficiales, se van a censar más de 45 millones de habitantes y más de 15 millones de viviendas. Se busca sino abarcar a todos los habitantes, tengan o no documento de identidad.

El objetivo –así está expresado oficialmente- es cuantificar y caracterizar las viviendas, los hogares y la población del país. A partir de los resultados del Censo, se podrán conocer las principales características demográficas y socioeconómicas de todas las personas que residen en el territorio nacional y obtener detalles sobre las condiciones en las que viven todos los argentinos. Los resultados son útiles para determinar cuáles son las necesidades de la población y diseñar las políticas públicas en áreas tan diversas como la salud, la educación y la vivienda, entre otras; por ejemplo, el censo permite identificar si con base en la población en un lugar se necesitan más escuelas o centros de salud.

Otra referencia es que no solo el Estado usa los datos del censo: las empresas y los estudios académicos toman esta información confiable para investigar y desarrollar sus propios proyectos. Así lo reconoció por Aries Jorge Paz, titular del IELDE, Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Salta, quien valoró la información que describe una situación precisa. Solo advirtió que falta más agilidad en la elaboración y ordenamiento de los datos y la incorporación de una información básica para la interpretación de la realidad: los ingresos de la población.

El miércoles 18 será una jornada particular para el país, feriado nacional y con restricciones incluso más estrictas que en día de veda electoral. Es que ser censado es tanto un derecho como una obligación. La normativa vigente advierte que se debe participar y no hacerlo contempla sanciones; la última actualización contempla multas por encima de los mil pesos.

Sin embargo, el titular del INDEC- el organismo responsable de la realización del censo- informó que no se va a perseguir a quien no participa pero si destacó que quien se abstiene, en realidad, no ejerce “su derecho a ser reconocido”. Y no es un dato menor. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica implica la capacidad de ser titular de derechos y de deberes; la violación de ese reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de los mismos.

Es así que el Censo 2022, además de mantener las variables que se utilizaron en los anteriores para posibilitar una comparación histórica, incorpora nuevas preguntas que reflejan algunos cambios importantes de la sociedad. Por primera vez toda la población tiene la posibilidad de responder sobre autorreconocimiento étnico e identidad de género, reflejando la diversidad presente en la Argentina. Se ha considerado que se trata de un insumo importante para la ampliación de derechos desde la gestión pública y hace efectivo el ejercicio del derecho a la identidad.

Un censo de personas, hogares y viviendas es por muchas razones fundamentales una oportunidad, que el país debe dar y darse.

Salta, 16 de mayo de 2022