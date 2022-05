Villamayor escéptica: “Daba la impresión que Guzmán no conocía lo que pasa en el norte”

“Al escuchar la exposición de Guzmán me daba la impresión que estuviese hablando de otro país”, dijo la legisladora y añadió que hay un tema que no escapa a nadie que “es la inflación, que nos quema el bolsillo y nos desgasta psíquicamente”.

Indicó que se puede promocionar actividades como la minería pero en un país inflacionario como el nuestro, cuesta ver las ganancias. Del mismo modo, Villamayor dijo que el ministro debió responder los planteos referidos al tema energético y a la desproporción en los subsidios al transporte.

“Particularmente no he quedado de lo más tranquila con la exposición de Guzmán y a veces me daba la impresión que no estaría conociendo lo que pasa en las provincias del norte”, sostuvo la legisladora saencista.