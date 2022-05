Millones de británicos no pueden pagar los alimentos por la inflación

The Food Foundation evidenció que más del 57% de los hogares no pudieron acceder a la totalidad de las comidas, incluídos más de 2 millones de niños que, informaron, corren un alto riesgo de sufrir enfermedades. El Gobierno busca aumentar los beneficios sociales y las comidas escolares.

Millones de británicos están salteando comidas como consecuencia de la profundización de la crisis por el incremento del costo de vida y la inflación y los precios del gas y la electricidad, según un informe publicado este lunes.

Según los nuevos datos dados a conocer por la organización benéfica The Food Foundation, unos 6,8 millones de adultos (12,8% de los hogares) han reducido el tamaño de las porciones o han dejado de comer por completo porque no podían pagar u "obtener acceso a los alimentos" .

Las cifras, que surgen de una encuesta realizada por la consultora YouGov para Food Foundation, muestran un rápido aumento del 57% en la proporción de hogares que reducen los alimentos o se saltean comidas por completo en solo tres meses.

De acuerdo con las cifras de la fundación, en abril pasado 7,3 millones de adultos vivían en hogares que dijeron que se habían quedado sin alimentos o que no pudieron obtenerlos físicamente en el último mes, que incluyen a 2,6 millones de niños.

Esto se compara con 4,7 millones de adultos en enero, indicó el informe.

“El aumento extremadamente rápido de la inseguridad alimentaria desde enero apunta a una situación catastrófica para las familias"

En el último mes, los datos revelan también que 4,6 millones de adultos (8,8% de los hogares) no han comido a pesar de tener hambre porque no podían pagar o acceder a los alimentos.

Mientras 2,4 millones de adultos (4,6% de los hogares) no han comido durante todo un día porque no pueden pagar o no tienen acceso a los alimentos

En total, 7,3 millones de adultos (13,8% de los hogares) tuvo una o más de estas experiencias en el último mes.

También hay un fuerte aumento en la proporción de hogares con niños que experimentaron inseguridad alimentaria: en el último mes fue 17,2% frente a 12,1% en enero de 2022.

Esto representa un total de 2,6 millones de niños menores de 18 años que viven en hogares que no tienen acceso a una dieta saludable, lo que los pone en alto riesgo de sufrir enfermedades.

El Banco de Inglaterra pronosticó que la inflación en el Reino Unido se situará en "algo más del 10%" a fin de este año, tras aumentar nuevamente su principal tasa 0,25 puntos porcentuales más para intentar contrarrestar el alza descontrolada de precios.

La crisis también impactó en las elecciones locales celebradas el pasado jueves, en las que el Partido Conservador que lidera Boris Johnson perdió 398 escaños.

Tras el resultado, Johnson enfrenta nuevas presiones de su partido para presentar su dimisión.