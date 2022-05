Es así que en Diputados fue incluido en el Acta de Labor Parlamentaria de la sesión de mañana como primer punto el proyecto de ley que propone eliminar las PASO. Con la autoría de Luis Fernando Albeza, diputado del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción contempla la derogación de casi la mitad de los Títulos de la Ley 7.697, vigente desde diciembre de 2011; son 22 de los 60 artículos de la norma vinculados a la postulación y oficialización de candidatos.

En sus fundamentos, el autor destaca que desde lo político la supresión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias va a permitir reforzar los partidos políticos y desde lo económico, eliminará el enorme costo que representan. También indica que la sociedad salteña se manifiesta en favor a que no se realicen dado que se desnaturalizó el sustento intelectual para la cual fueron diseñadas. Ahora son una herramienta de especulación política de candidatos, partidos y frentes y no garantiza la amplia participación ciudadana, que era su objetivo original, asegura. Otro aporte que realiza y, si hay debate, será uno de los ejes de discusión, es que está probado que el proceso más eficiente y justo para elegir a los representantes de los partidos políticos es que lo hagan los afiliados y todo se resuelvan internamente.

En síntesis, la propuesta del legislador saencista es que se vuelva al punto anterior a que el peronismo –primero a nivel nacional y luego provincial- resolviera producir un cambio sustancial llevando a la ciudadanía a determinar quiénes serán candidatos y luego, en otra instancia, resolver la elección. Está claro que hay consenso en ese sector del oficialismo respecto de repetir lo que a propuesta del gobernador Gustavo Sáenz y en atención a la pandemia, se había dispuesto para las elecciones de 2021. Las razones ahora son diferentes; se trata de recuperar la capacidad de decisión de la conducción de los frentes para el armado de las listas de candidatos, sin intromisiones inmanejables.

No es lo que piensan otros sectores políticos. Al menos, es lo que se concluye de las reuniones que en el marco de un diálogo ha convocado el Ejecutivo a través de la cartera de Gobierno. El ministro Ricardo Villada aseguró a sus interlocutores que no hay decisión tomada, excepto la predisposición a escuchar. Lo dicho hasta ahora no acompaña la supresión de los PASO, incluso por la cercanía de las elecciones que obligará a que en meses se reconstruya en los partidos políticos una cultura de participación interna que fue destruida por las PASO.

En tanto, con Primarias –porque no se discuten en esa jurisdicción- hay intenciones de imponer la boleta única para las elecciones nacionales. El primer intento se hará el jueves de esta semana, si la oposición logra alcanzar quorum para una sesión especial a fin de tratar una iniciativa que logra consensos transversales en la mayoría de las bancadas, salvo en el oficialismo y la izquierda. Pero también deberá alcanzar los dos tercios que reglamentariamente se exige cuando un proyecto no tiene dictamen.

La urgencia en torno de estas cuestiones se justifica si se tiene en cuenta que se va agotando el año pre electoral y se pretende que estas decisiones se limiten al estrecho límite de la dirigencia política. Y es el momento, si se tiene en cuenta que la sociedad sigue atenta a otras medidas, que son las que resolverán sus problemas cotidianos.

Salta, 02 de mayo de 2022