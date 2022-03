Los Idus de Marzo

Para los argentinos el mes de Marzo tiene significancias. El 11 de Marzo de 1973, después de dieciocho años de proscripción del movimiento político más grande de América, período en el que se produjo el hoy acentuado vaciamiento y afectación de los más altos intereses ligados a la soberanía y conciencia nacional, el pueblo volvía a ser convocado a las urnas. La resistencia popular, manifestada en las calles por un pueblo agobiado de persecuciones, represiones, procesos inflacionarios obligaron a la reapertura democrática.

Debería de haber servido de reflexión para los sectores reaccionarios, los de adentro y los de afuera. Los que ante cualquier alegría del pueblo presienten que sus intereses son afectados. Para los cipayos consuetudinarios que siempre se encolumnaron y comprometieron con los intereses del poder multinacional e imperialista de turno. Los mismos que ante la Segunda Invasión Inglesa (1806), no dudaron en postrarse ante el invasor, alojándolos en sus casas y aceptando sus imposiciones políticas y económicas. Los que en 1810 pretendieron sepultar los ideales revolucionarios detrás de “La Máscara Fernandina”. Los que en 1813, en el congreso convocado como independentista y constituyente, lograron los lobbies y las roscas necesarias para ganarle la pulseada política a San Martín, desterrarlo del escenario de las decisiones gravitantes y transformar al congreso en un espacio al servicio de intereses sectoriales y personales. Los que en 1819 y 1826 pretendieron imponerle al pueblo de la nación constituciones unitarias que sólo eran útiles al monedero portuario. Los que en 1821 planificaron y financiaron el asesinato deestadista Güemes para echar por tierra el plan Sanmartiniano. Los que en 1852, a nombre de la Patria, permitieron la Batalla de Caseros, donde se sintieron “acompañados” por capital inglés, armas francesas y soldados brasileños para constituir el “Ejército Grande”, que era tan grande como el avasallamiento a la soberanía de la Nación y tan chiquito como el beneficio al interés nacional. Los que planificaron y concretaron la Guerra contra el Paraguay, cumplimentando una orden emanada del poder inglés y en detrimento de la unidad americana.

Los que fundamentaron, pactando con el poder oligárquico – conservador, la decisión de Leandro Nicéforo Alem de pegarse un tiro bajo la consigna de “Que se quiebre pero que no se doble”. Los que se unieron en “La Unión Democrática” en la pretensión de impedir la llegada al poder del peronismo, bajo la batuta del embajador norteamericano Braden. Los que volvieron a juntarse en 1955, amparados en el poder de fuego de aviones y tanquetas, para imponerse a la voluntad de un pueblo. No son otros los que protagonizaron y apoyaron el golpe de estado de 1976 para instaurar la dictadura que posee el supuesto privilegio de destacarse por haber desarrollado uno de los genocidios más aberrantes de la Historia Argentina, responsables de la desaparición de 30.000 connacionales. Condición ineludible para la implementación del proyecto económico neo liberal cuya relación con la Guerra de Malvinas desarrollaremos en la próxima columna, para que hoy haya quienes tienen cuentas bancarias bien ocultas en bancos extranjeros, y con estómagos bien nutridos, ocupan cargos resaltantes en las estructuras de poder y se han convertido, mágicamente, en los sensores y custodios de la vida democrática y de los valores de la nacionalidad. Quienes, en Salta, el 11 de Marzo de 1976, manifestaron que su espacio de poder estaba intacto y como prueba de ello secuestraron y convirtieron en el único gobernador constitucional desaparecido, al Dr. Miguel Ragone, el que “tuvo el atrevimiento” de pretender investigar sus fechorías.

Para los argentinos el 24 de marzo representa una invitación obligada a reflexionar desde el dolor. El que siembra terror siempre cosechará el estigma de su propia denigración. En 1976 circunstanciales integrantes de la cúpula de la fuerzas armadas decidieron, bajo el argumento de la disconformidad social, usurpar el poder político. Convencidos de que a la sublevación militar, no convencional, se la debía combatir con terrorismo desde el estado. El terrorismo no forma parte de la política, por el contrario, es una perversa desviación de la misma. La política es un acto de amor, no de terror. Amor a la patria, sin entelequias. A su pueblo. Su historia. Es enamorarse de un ideal, basado en un claro concepto de lo que significa la soberanía política y económica y su proyección sobre la dignidad de la nación y sus habitantes. La política es el arte de lo posible, pero los militares no están para hacer política sino para ejecutar decisiones políticas.

El golpe de estado fue la resultante de una concepción mesiánica de los que se auto consideraron “el reservorio moral de la nación”. Visión paternalista del acontecer social que alberga un trasfondo que da lugar a que la pasión aplaste a la razón. El ser humano persigue la utopía de la paz, pero degrada su condición de tal cuando a nombre de esa paz es capaz de hacer cosas horribles como guerras y genocidios. El asesinato de indefensos (Aún el más temible de los combatientes lo es al momento en que cae prisionero o se entrega), son un cabal muestrario del cimiento de valores sobre el que se edificó el denominado “El Proceso de Reorganización Nacional”. Partieron desde el concepto de que el fin justifica los medios. Para combatir a la subversión se convirtieron en subversivos.

A esa triste y dolorosa experiencia, el pueblo argentino, a pesar de todas sus contradicciones, le dijo: ¡Nunca Más!.