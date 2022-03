Denunciaron por violencia de género a un conocido secretario de salud de la provincia

Por Aries, la mujer, a quien se le protege la identidad, manifestó que el día viernes presentó una denuncia por violencia física contra Facundo Humacata, actual Secretario de Servicios de Salud. La denuncia fue presentada en la Oficina de Violencia Familiar (OVIF).

La mujer, relató que tuvo una relación con el funcionario de aproximadamente de un año y que en el último período de esa relación había sufrido reiterados maltratos psicológicos, y detalló que hubieron dos episodios de violencia y agresión verbal en el aspecto sexual.

El primer episodio “fue hace un tiempo” dijo la mujer, y continuó: “me golpeó, en su casa, en la habitación, bajamos por las escaleras y me agarró del pelo, me arrastró por el piso y me sacó de su casa”.

El segundo momento que vivió sucedió el martes a la madrugada y fue lo que hizo que le dio valor para denunciar: “Estábamos en la casa de campo que tiene en El Encón, en la madrugada me agarró del cuello, me tiró en la cama y me pegó una cachetada, al otro día me mandaba mensaje tratando de calmar la situación, como que no pasó nada, como que está todo bien, trató de extorsionarme diciendo conseguir un trabajo en Salud Pública”.

Por último, agregó que, en una oportunidad en el Hospital San Bernardo, observó el trato que tenía con las personas con las que trabajaba: “el maltrato no fue sólo conmigo, sino que él se maneja de esa manera”.

A partir de su denuncia, la mujer manifestó que una profesional del Polo de Mujeres de Salta se comunicó con ella para ofrecerle un encuentro para conversar en los próximos días.