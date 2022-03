Por Aries, salteños que se encontraban en el lugar reclamaron por la mala atención en el banco. Aseguran que no se respeta la prioridad para personas con discapacidad.

A pesar de tener el carnet de discapacidad, quienes se acercaron tuvieron que esperar parados afuera.

“Soy epiléptica no puedo estar mucho tiempo haciendo fila y tengo el carnet de discapacidad, sin embargo no me dejan pasar”, afirmó una señora.