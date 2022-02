Niegan que el rechazo del Presupuesto 2022 dejó sin subsidio al Transporte

“Es una mentira, el que dijo eso tiene que leer un poquito, evidentemente no come pasto porque tiene el cogote corto”, manifestó Zapata en Hablemos de Política y agregó que por la legislación vigente, la Nación no se queda sin Presupuesto porque si se rechaza, hay una prórroga del anterior ejercicio.

En tal sentido, indicó que el presupuesto del año anterior (2021) “se sobreejecutó y en el mismo estaba contemplado el subsidio al transporte.

Además, el legislador que integra el interbloque de Juntos por el Cambio, recordó que el subsidio a la tarifa del transporte se implementó luego de la crisis de 2001 para buscar la calma social en la crisis de esos años y comenzó siendo del 10 por ciento de la tarifa total.

“Hoy en el AMBA, los subsidios que empezaron siendo del 10 al 15 por ciento de la tarifa, llegan casi al 90 por ciento y en Salta estamos entre el 50 y 60 por ciento”, manifestó Zapata.