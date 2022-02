Mantero es un término que se utiliza para señalar una de las expresiones de la economía informal. Es un tipo de vendedor callejero que exhibe su mercadería sobre mantas y satisface una demanda que tiene mucho que ver con el precio de lo que ofrece y la comodidad de resolver una compra no planificada. Desde su irrupción casi masiva tiene dos aspectos importantes que no pueden descuidarse y que se vinculan con la informalidad: la dificultad de imponer normas generales que se obligan a otros sectores a cumplir y el riesgo de cruzar una delgada línea que la separa de la ilicitud, especialmente en relación a los proveedores de lo que venden.

La marginalidad con la que se lleva adelante la actividad genera conflictos sociales que deben atenderse prioritariamente. La represión a la modalidad descuida las razones de su existencia y deja en pie la confrontación con las fuerzas de seguridad, a las que suele echarse mano cuando la política no acierta con sus soluciones.

El gobernador Gustavo Sáenz hizo público su apoyo a la decisión del Ejecutivo Municipal de encarar un problema que estaba desbordado. De larga data, la actividad que mayoritariamente se desarrollaba cuando el comercio regular cerraba sus puertas –excepto en fechas especiales en que abiertamente imponían su competencia desigual-, sufrió el embate de la cuarentena de 2020 y desnudó su alcance. Decenas de miles de personas tienen en esa venta informal su fuente de ingresos.

El regreso a la ocupación de los espacios públicos ya no toleró regulaciones de ningún tipo y hubo evidencias que la aparente espontaneidad de quienes tenían un lugar en veredas, plazas u otros espacios de concentración de vecinos, respondía a estructuras que asumían su representatividad y defensa ante eventuales intentos de expulsión del espacio público. Un punto de inflexión fue el asesinato de un mantero en el Parque San Martín, que empujó a la intendenta Bettina Romero a tomar con mayor responsabilidad lo que se estaba convirtiendo en uno de los problemas más complejos de su gestión.

El mandatario provincial expresó su coincidencia con la jefa del gobierno capitalino respecto de lograr una ciudad ordenada y reivindicó un modelo de resolución de situaciones históricas. Citó a su programa de erradicación de los carreros como una salida, una alternativa de cómo reinsertar a trabajadores en una actividad legal que asegure sustento a las familias carentes. A ese fin, comprometió la ayuda del Ejecutivo Provincial.

Precisamente este martes, el gobierno capitalino dio un paso significativo al ubicar a casi un centenar de manteros en el subsuelo del mercado San Miguel, formalizando su actividad. Otros grupos se sumaron a ferias barriales y algunos vendedores recibieron ayuda para acondicionar en su propio domicilio una boca de expendio de sus productos.

Es cierto que el impacto de estas medidas es notorio pero se sostiene, por ahora, en una actividad coordinada con el área de Seguridad del Ejecutivo Provincial. Y esa asistencia será imprescindible en tanto no se logre consolidar como un trabajo legal, seguro y con perspectiva de crecimiento a los emprendimientos en los que se van convirtiendo la venta callejera. El mero orden en plaza y peatonales no alcanza si no es la expresión de la solución del problema de fondo, que es la falta de empleo genuino.

Salta, 09 de febrero de 2022.