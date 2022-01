A la persistencia de una creciente línea de contagios de Covid, se ha sumado la crisis hídrica que afecta a buena parte del territorio provincial. Una ola de calor y la sequía, que amenaza a una de las bases del aparato productivo salteño, completan un panorama preocupante.

Podría señalarse que buena parte de las dificultades que se enfrentan en este tiempo son ajenas al proyecto político gobernante pero no menos cierto es que son productos de una situación que nunca fue resuelta mediante decisiones que apunten al fondo de la cuestión. Es una constante que solo se atiendan las consecuencias; para ser más precisos, las urgencias.

Puede servir como ejemplo el escenario al momento de la asunción de la actual gestión. El reconocimiento de la muerte de niños originarios por desnutrición en el departamento más pobre de la Provincia fue la punta del iceberg. La actitud negacionista de su antecesor no le sirvió al actual mandatario para justificar la necesidad de una intervención inmediata que, efectivamente, se produjo con la declaración de una emergencia sociosanitaria en los tres departamentos con mayor población indígena. Ese recurso es el más usado y si bien es efectivo como punto de partida, cuando se torna crónico con sucesivas prórrogas es la demostración que las soluciones no han llegado o fueron insuficientes; peor aún, ineficientes.

Esa emergencia, sumada a la que generó la pandemia, le permitió el Poder Ejecutivo concurrir con la asistencia a la urgencia y se comenzaron a construir pozos para dotar de agua potable a diversos asentamientos urbanos, incluyendo misiones y parajes con población criolla. En estas últimas semanas, los pobladores salieron a cortar rutas clamando por un servicio que no les llega. Este miércoles en La Unión, un pueblo de Rivadavia, una protesta expresó la decepción porque las soluciones prometidas no llegaron y nadie asume la responsabilidad con algún mensaje que explique las razones del desamparo. Sumaron otras carencias: no tienen médico ni cajero automático. También saben que los cortes de electricidad van y vienen.

No hay inacción del gobierno. Quizás hubo tardanza que, en algunos aspectos, es de varios años. Para la crisis de enero de 2022, el Ente Regulador solicitó a EDESA y COSAYSA una atención que apunte a mitigar los efectos dela falta de agua en una semana de temperaturas que se acercan o superan los 40 grados. Las prestadoras de energía y de agua y cloaca son controladas por ese organismo desde 1996 y en un cuarto de siglo no lograron un servicio eficiente.

La intervención del organismo va sobre la urgencia. El resto debe aguardar el mediano plazo porque lo previsto en materia de agua y saneamiento es una inversión de 190 millones de dólares en tres años para corregir deficiencias; las ampliaciones y mejoras caen en el largo plazo.

Debe destacarse que las disposiciones emanadas del ENRESP incluyen el pedido de colaboración de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia para garantizar la provisión de agua potable en área no servida por Aguas del Norte. Podría también requerir la participación de empresas que tienen en el agua un insumo fundamental para su producción, a fin que se cumpla el principio que el consumo humano está al tope de las prioridades en el uso del recurso.

Hay una sociedad que tiene clara conciencia de derechos y obligaciones. Es su derecho acceder a calidad de vida con servicios esenciales y su obligación es exigir inversiones y políticas que apunten a ese fin.

Salta, 12 de enero de 2022