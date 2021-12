Confirmaron el sobreseimiento de Elisa Carrió en una causa que le inició César Milani

El ex jefe del Ejército la denunció por calumnias e injurias cuando la ex diputada dijo que formó parte del “crimen internacional” de Nisman

La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el sobreseimiento de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en una causa que le inició el ex jefe del Ejército César Milani por haber dicho públicamente que el militar participó de un “un crimen internacional” en referencia a la muerte en enero de 2015 del fiscal Alberto Nisman.

Milani denunció a Carrió por calumnias e injurias, pidió que la ex diputada nacional sea condenada y que se retracte públicamente. La dirigente política había dicho el 15 de diciembre de 2020 en una entrevista que Milani había formado parte del crimen de Nisman.

“Taiano (NdA: Eduardo, fiscal a cargo de la causa por muerte de Nisman) ya hizo los cruces y confirma todo lo que yo digo que la organización y la inteligencia es iraní, y que está prácticamente instalada a tal punto que Uruguay tuvo que expulsar a dos o tres porque casi todo Montevideo está tomado. Esos dos días donde instruyen a la custodia. Esto es muy evidente. Este es un crimen internacional”, sostuvo Carrió.

Milani la denunció en tribunales. “Me siento calumniado e injuriado al vincularme por la muerte de quien en vida fue Natalio Alberto Nisman, siendo que no solo dice que soy el autor intelectual de dicho injusto penal, sino que también da detalles del plan delictivo, quienes serían mis cómplices, del armado de una estrategia internacional de la que realmente no tuve ni tengo nada que ver”, sostuvo el ex jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner en su demanda. “Las menciones falsas que realiza la denunciada afectan sumamente a mi buen nombre y honor. Soy una persona con una carrera militar intachable, sin ningún antecedente del tipo que esta señora pretende endilgarme, causando un perjuicio de imposible reparación ya que afecta a mi integridad”, agregó.

El juez del Tribunal Oral Criminal 19 Sergio Paduczak rechazó la denuncia a principios de octubre pasado. “Un análisis conjunto de las constancias de la causa me llevan a sostener que los dichos de Elisa María Avelina Carrió son expresiones que guardan relación con un asunto de interés público”, sostuvo el magistrado en su resolución.

“La libertad de expresión en los términos en que nuestra Constitución Nacional la protege está exenta de censura previa. Sin embargo, puede ocasionar consecuencias jurídicas ulteriores. Ahora bien, en lo que aquí resulta relevante dada mi competencia, las expresiones de la querellada no están abarcadas por las figuras de calumnias e injurias, toda vez que los dichos guardan relación con asuntos de interés público”, había dicho Paduczak que recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando intervino en la causa por la muerte de Nisman hizo referencia a la relevancia institucional del caso del atentado a la AMIA que investigaba el fiscal.

Milani apeló el fallo para que sea revisado por la Cámara Nacional de Casación Penal. Eso hizo el juez Jorge Rimondi que confirmó el sobreseimiento de Carrió. “La parte querellante pone de resalto la grave afectación que las expresiones vertidas por la querellada habrían causado a su buen nombre y honor, pero, sin embargo, reconoce a su vez que aquellas se circunscriben a un asunto de interés público”, sostuvo el magistrado.

Rimondi agregó que la querella de Milani “carga con demostrar cuál es la naturaleza del error o inobservancia de la ley aplicable, de refutar las razones brindadas y, en su caso, precisar cuál es la materia federal involucrada y cuál es la relación directa existente entre ella y la solución que se pretende”. Pero explicó que “ninguno de los dos supuestos antes mencionados se sustancia suficientemente” en la apelación que presentó el ex jefe del Ejército.

“En efecto, la impugnación que se encuentra a estudio no hace más que discrepar con la interpretación y aplicación de la ley llevada a cabo por el tribunal, sin demostrar el error alegado”, agregó el juez de Casación.

Por último, Rimondi señaló que Milani dijo “que las manifestaciones que dieron origen a su denuncia se asocian con ´hechos que no son ciertos´, en rigor, la esencia misma del delito de calumnias es la falsa imputación de un delito, por lo que la veracidad de la imputación dirigida no resulta ser un factor que altere la excepcionalidad prevista por el ordenamiento legal respecto de asuntos de interés público”. Y así declaró inadmisible la apelación y confirmó el sobreseimiento de la líder de la Coalición Cívica.

Tras su salida como jefe del Ejército, en junio de 2015, Milani fue juzgado en dos causas por delitos de lesa humanidad. Una por la desaparición del soldado Agapito Ledo en Tucumán y la segunda por secuestros y torturas en La Rioja durante la última dictadura militar. Los dos juicios orales fue sobreseído. Por el segundo caso estuvo preso desde febrero de 2017 a agosto de 2019. Tiene una causa elevada a juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito y está siendo investigado por una presunta zona liberada en la muerte de Nisman.