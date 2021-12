La historia detrás de la foto de Verstappen con la camiseta de la selección argentina que se hizo viral

Horas después de la consagración de Max Verstappen como campeón mundial de Fórmula 1, las redes sociales explotaron. Los fanáticos compartieron miles de datos y fotos. Hubo una imagen que se volvió viral: la del neerlandés con la camiseta de la selección argentina, que tiene como origen la producción de una entrevista que Infobae le hizo al piloto de Red Bull en el Gran Premio de Brasil de 2018. Aquella oportunidad sirvió para tener el testimonio de uno de los mejores pilotos, pero además para conocerlo y descubrir su sencillez.

¿Cómo se obtiene una exclusiva con un corredor de F1? En este caso como para cualquier otra categoría internacional, es necesario enviar un mail a los responsables de comunicación de los equipos. La cargada agenda que tienen los protagonistas en cada carrera lleva a organizar los tiempos y buscar la manera de que los corredores puedan acceder a la requisitoria de los medios, mano a mano. Caso contrario, están las ruedas de prensa de las escuderías y de la categoría.

Para cubrir un Gran Premio de F1 hay dos formas de acreditarse, la anual, o denominada “carrera a carrera”. Se le solicitó a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) la acreditación para la fecha brasileña y hubo que esperar hasta último momento. Incluso el lunes previo a la carrera llegó la confirmación, aunque hubo una señal un mes antes.

En agosto, Infobae le solicitó a Red Bull una entrevista con Verstappen para Brasil. La respuesta fue que la escudería “analizará el pedido y se confirmará sobre la fecha”. Esa confirmación llegó en octubre, lo que fue una buena señal de cara a la acreditación de la carrera, ya que si la escudería austriaca garantizó la nota con Max, era porque ya sabían de la presencia de este medio en el evento.

La aprobación para hablar con Verstappen indicó que el “1-1″, como los llaman a los mano a mano con los pilotos, iba a ser el jueves 8 de noviembre de 12.50 a 13.00 horas. El horario debe respetarse a rajatabla con el riesgo de perder el encuentro si no se llega a tiempo. Los equipos no dan una segunda oportunidad. El lugar designado fue en el sector corporativo (u hospitality) de Red Bull, que es donde los equipos tienen su espacio para los corredores y el resto de sus integrantes. En esos lugares suelen hacer reuniones, comer y despejarse en sus tiempo libres, que no abundan en un fin de semana.

La FIA confirma por mail la acreditación o no a una carrera, que en este caso llegó el lunes 5 de noviembre. En ese marco y con la entrevista asegurada, se buscó un presente para Verstappen, algo que fuese bien autóctono de los argentino y en ese rubro hay uno que sobresale: el fútbol.

Se eligió la camiseta de la selección argentina que estaba vigente y que en ese momento era la que se había usado en el Mundial de Rusia 2018. Se fue a un local ubicado en el microcentro porteño donde suelen colocar nombres y números. Al llegar le pidió al joven que atendió el número 33 y se le dio el apellido, “Verstappen”, a lo que dijo, “ah, como el que corre en F1″, y la respuesta fue “el mismo”.

En esa época ya era entrenador del equipo argentino Lionel Scaloni y cuando la foto de Verstappen con la camiseta albiceleste empezó viralizarse este domingo, muchos seguidores del actual DT hicieron mención a que Max era campeón mundial “porque era soldado de la Scaloneta”.

Se llegó sobre la hora, ya que el avión de Buenos Aires a San Pablo aterrizó a las 11.00 de la mañana. Desde el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, un transfer de la compañía aérea hizo al traslado hasta otro aeropuerto paulista, más chico, que se llama Congonhas, que está más cercano al lugar de donde se retiran las acreditaciones, el Transamérica Hotel.

A las 12.40, Uber mediante, se ingresó al Autódromo José Carlos Pace de Interlagos. 12.45 se dejó el equipaje en la sala de prensa y a las 12.50 se estuvo en el corporativo de Red Bull. Se acercó Dana, una de las integrantes del equipo de comunicación de la escudería austríaca y pidió unos minutos ya que Max estaba llegando.

12.55 apareció Verstappen junto a su asistente (todos los pilotos de F1 tienen uno que es su sombra) y Dana hizo la presentación y aclaró que no podía filmar (algo que igual está aclarado en el reglamento de la FIA por un tema de derechos televisivos). Sí permitió sacar fotos y en ese momento Infobae le obsequió la camiseta albiceleste y Max sonrió. La tomó con ganas, la miró de arriba abajo y al ver su nombre y su clásico número 33 se enganchó para inmortalizar el momento.

Aceptó la foto, le puso onda y de inmediato se escucharon los flashes de los reporteros gráficos. Verstappen la siguió mirando mientras su asistente empezó a reírse también y le dijo “al menos ellos jugaron en Rusia”, un chiste interno entre neerlandeses, ya que su equipo no jugó aquel Mundial.

Una de las preguntas en las que puso cara seria fue la que profundizó en las críticas de alguno de sus colegas por su forma de correr, pero igual respondió con su estilo sin reparos y aseguró que “la gente quiere ver actitud en la pista y yo intento dársela”.

Dijo que conocía algo de Buenos Aires, pero por videos y “off the record” confesó que algún día le gustaría conocer Argentina porque su papá le dijo que la carne era “espectacular”. Jos corrió en los Grandes Premios en Buenos Aires entre 1995 y 1998.

Max agradeció el presente, pero aclaró que su camiseta favorita es la naranja, algo entendible y luego se prestó a la entrevista. Esos diez minutos se pasaron rápido, pero Verstappen respondió todo, como siempre. En ese momento ya era uno de los mejores pilotos del mundo. En ningún momento él y su asistente relojearon. Siempre estuvieron dispuestos.

Finalizado el mano a mano y garantizado el inolvidable testimonio con Verstappen, el viernes 9 de noviembre se publicó la entrevista. En aquella carrera terminó segundo detrás de Lewis Hamilton que estrenó su quinto título. En 2019, Infobae lo saludó a Verstappen, quien recordó aquel encuentro y la camiseta. Ese domingo ganó y dos años más tarde salió campeón mundial.