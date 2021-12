Bullrich enfrenta millonaria demanda por su denuncia de coimas con las vacunas de Pfizer

El empresario Hugo Sigman presentó una millonaria demanda judicial contra Patricia Bullrich por sus denuncias mediáticas sobre el supuesto pago de coimas para la compra de vacunas Pfizer por parte del gobierno del presidente Alberto Fernández.

Sigman es dueño del Grupo Insud y contratista local de AstraZeneca para la producción de su vacuna contra el coronavirus. En mayo pasado, Bullrich dijo en medios de comunicación y redes sociales que el empresario habría operado como intermediario para el pago de "retornos" a cambio de que el gobierno argentino comprara de manera preferencial esa vacuna contra el Covid-19.

El empresario demandó civilmente a Bullrich por $ 20 millones de pesos, que donará a un hospital público, tal como se comprometió en su momento el presidente Alberto Fernández, quien también denunció a Bullrich por sus dichos.

Según el escrito presentado ante la Justicia, Hugo Sigman -dueño de Mabxience, el laboratorio vía el cual se hizo el acuerdo para la provisión de dosis de la vacuna AstraZeneca- considera que la presidenta del PRO "encabezó un plan sistemático de desprestigio".

Qué dijo Bullrich sobre la vacuna Pfizer

En un raid mediático y en redes sociales, Patricia Bullrich aseguró que "funcionarios del Ministerio de Salud le habían pedido un retorno a Pfizer",

También habló de "una matriz de corrupción kirchnerista" en el marco de la cual Ginés González García, cuando era ministro de Salud, habría puesto como condición al laboratorio Pfizer para la compra de su vacuna que se fabricara en la Argentina (parcial o totalmente).

Y, según la ex ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri, el empresario Hugo Sigman habría estado involucrado en la supuesta maniobra "como intermediario, ya que la matriz de la corrupción K es poner un amigo que hace el trabajo sucio".

Los abogados de Hugo Sigman acompañaron la demanda con un relevamiento realizado por una consultora de medios, donde consta que que "en un período de tan sólo 65 días, fue mencionado en 250 artículos, que alcanzaron a una audiencia de más de 52 millones de vistas".

El agravante es que "la cobertura estuvo asociada a términos con una connotación innegablemente negativa: soborno/coima/retorno (934 menciones), denuncia (662 menciones), intermediario (481 menciones) y corrupción (124 menciones)".

También se plantea que "Sigman fue mencionado en más de 30.000 posteos, que alcanzaron a una audiencia de más de 2 millones de vistas, y que a su vez, incluyeron palabras como soborno/coimas (2.663 veces) y denuncia (2.806 veces). Los principales artículos mencionados fueron amplificados en Twitter por usuarios de renombre".

"Voy a ser inflexible, pues entiendo que, al proteger mis derechos estoy fortaleciendo nuestra democracia, construyendo valores y protegiendo el estado de derecho. El accionar de Bullrich no sólo me daña de manera directa, sino que también lesiona la lucha contra la corrupción y por ende, me afecta como ciudadano", advirtió Hugo Sigman.

Y agregó: "Va más allá y me acusa -de manera indirecta- de homicida o cómplice de asesinato masivo. Ello en tanto me sindica como responsable de que el Estado argentino no haya podido arribar a un acuerdo con Pfizer para la compra de vacunas, lo que hubiera evitado muchas de las más de 100.000 muertes ocurridas".

Según consta en el expediente, Bullrich y Sigman tuvieron una audiencia de mediación el 16 de julio pasado, pero no hubo acuerdo.

Es por eso que Sigman avanzó con la demanda civil de "indemnización por daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las infundadas, ilegítimas y agraviantes manifestaciones públicas" llevadas adelante por Bullrich los días 23, 24 y 25 de mayo de 2021.

"Solicito se condene a la demandada al pago de la suma de $ 20 millones que desde ya manifiesto será donada íntegramente a la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez", plantea el escrito.

El Cronista