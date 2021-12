El Central envió USD100 millones en efectivo para abastecer a los bancos

Aunque ya da señales de desaceleración, la salida de depósitos en dólares de los bancos siguió generando hoy medidas en el mercado financiero destinadas a frenar los temores. El Banco Central entregó USD 102 millones en billetes a los bancos de manera de mantener a las sucursales bien abastecidas de dólares en efectivo y no alimentar los temores que genera que un ahorrista quiera retirar los fondos y éstos no estén disponibles.

Según datos del mercado, el lunes pasado se habían entregado en esta operatoria USD 100 millones el lunes, que se redujeron a USD 24 millones para el martes 30 y USD 32 millones para el miércoles 1° de diciembre.

El mecanismo, que consiste en canjear dólares físicos en poder del BCRA por dólares electrónicos en las cuentas que cada banco tiene en el Central, no impacta de manera alguna en las reservas ni en ningún otro indicador. Pero se trata de una señal de que los bancos quieren estar prevenidos para responder a los ahorristas en caso de que el retiro de depósitos se incremente o, al menos se extienda en el tiempo.

Para una sucursal bancaria promedio, no es habitual contar con mucha cantidad de dólares en efectivo. Por ello, si se presentan varios clientes en la misma jornada a retirar depósitos de 100 o 200 mil dólares, es factible que el banco no pueda entregarlos. Para evitar esa incertidumbre es que los bancos y el BCRA realizan estas operaciones, para tranquilizar los ánimos y no estimular los rumores y fake news como los que hubo la semana pasada.

El gobierno, los bancos, el BCRA y economistas de todas las extracciones se muestran coincidentes y no dejan de repetirlo: los dólares están. A diferencia de la era de la convertibilidad, en que se prestaba en dólares a aquellos que ganaban en pesos, en este caso no hay descalce de monedas. Los dólares del depositante están en poder de los bancos que además tienen niveles de liquidez muy elevados.

Eso no quita que, por distintos factores, durante la semana pasada se haya acelerado una salida de depósitos en moneda extranjera que había comenzado “por goteo” el mes pasado. Desde el 1° de noviembre, se fueron del sistema USD 800 millones de depósitos del sector privado, lo que representa un 5% del stock total. Los días críticos fueron el lunes 29 y el martes 30; entre ambas jornadas, el sistema financiero perdió cerca de USD 400 millones. Los dos días siguientes (últimos con información disponible), la salida se desaceleró: entre el miércoles 1° y el jueves 2, se fueron del sistema USD 97 millones.

Un dato significativo que muestran las cifras oficiales es que el retiro de depósitos tuvo un impacto significativo entre el público minorista y no entre quienes tienen grandes depósitos. Según la estadística del BCRA, en noviembre los dólares del sector privado en cuentas con saldos mayores a USD 1 millón, no solamente no se redujeron sino que hasta tuvieron una leve suba de USD 6 millones, de USD 2.892 millones a USD 2.898 millones. La salida estuvo explicada en las cajas de ahorro con saldos menores a USD 1 millón. En ese segmento, se fueron del sistema USD 644 millones: el stock cayó de USD 11.924 a USD 11.280 millones.

Ese temor entre el público minorista estuvo fundado en dos factores, según entendieron los analistas del mercado. Uno de ellos fue una ola de rumores y fake news que aludían a posibles medidas financieras, mencionaban un hipotético “corralito” y sembraban temores sobre la disponibilidad de los ahorros. La medida tomada hoy para que los dólares estén disponibles sin trabas en cada sucursal bancaria viene a enfrentar esa incertidumbre.

Otro aspecto que incidió negativamente fue la medida adoptada por el BCRA que prohibió la financiación en cuotas con tarjetas de crédito para la compra de pasajes al exterior y cualquier otro servicio turístico prestado en el extranjero. La sorpresiva decisión fue tomada a horas del Black Friday, la campaña promocional de viajes que ofrecía muchos planes en cuotas, y sin explicaciones precisas. Por tratarse de un rubro que no venía generando una salida de dólares excesiva, que el BCRA haya salido a frenar las cuotas fue considerado como una señal de un escenario cambiario delicado.