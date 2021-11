“Ahí tenes tres cuotas”: el comentario del vicepresidente del Banco Nación luego del anuncio de restricciones del Gobierno

El Banco Central anunció el jueves que, ante la falta de dólares y para desalentar la falta de divisas, prohibirá comprar pasajes al exterior con tarjeta de crédito en cuotas. A raíz de esto, todos los servicios contratados fuera de la Argentina que se paguen con tarjeta de crédito deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa del 43% fijada para el “pago mínimo” de los resúmenes.

Más allá de las diferentes reacciones políticas y económicas que está medida generó, hubo una en particular que fue tendencia en las redes sociales por la persona que la protagonizó: Matías Tombolini, vicepresidente del Banco Nación.

Confeso hincha de River Plate, el economista se expresó muy efusivo con los goles del equipo “Millonario”, que se consagró campeón del fútbol argentino luego de golear por 4-0 a Racing en el Monumental. Sin embargo, por su condición de funcionario, la discusión derivó en recriminaciones por las nuevas restricciones del Gobierno y Tombolini se cruzó con quienes le contestaban.

“Che chanta en vez de gritar, qué pensas de no poder comprar en cuotas pasajes al exterior. Seguís defendiendo a estás lakras. Ah me olvidaba te vendiste por un sueldo”, le respondió un usuario. Y Tombolini replicó, en tono burlón: “Gaaaaaaaal en cuotas.. Siiii querías cuotas ahí tenes 3. Besis”.

Ese fue el comentario que más se viralizó y hasta generó una discusión con el periodista deportivo Manuel Olivari: “Impresentable”, comentó, a lo que el funcionario del Banco Nación respondió: “Una más... Van 4. Tas nojado? Uhhh veo que te pone nerviosho river campeón.. Bueno igual es medio costumbre eso de ganar diferentes campeonatos”.

Luego, la conversación adquirió un tono más serio: “Matias, sos el vicepresidente del Banco Nación. Hay mucha gente pasándola mal. Como mínimo no canchereen. Saludos”, escribió Olivari.

Y Tombolini cerró: “Vos de verdad le das entidad a esto? 1) es tuiter. 2) river esta saliendo campeon. 3) mi laburo lo hago todos los días y no tengo q justificar eso acá. 4) no seas amargo. Vamos 4 a 0 arriba. 5) querés hablar en serio? haceme una nota y tocamos todos los temas. Abrazo”.

Otro usuario también citó la publicación del economista y sentenció: “Caca en la cabeza”. Pero Tombolini siguió con las referencias futbolísticas: “No no... Goles... Y van 4. Tranqui... Nunca se sabe capaz hay más. Besis”.

La medida del Banco Central

La norma de la entidad conocidad el jueves estableció: “Con vigencia a partir del 26.11.21, las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.) ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”.

La medida llegó un día antes de que se celebrara el Black Friday -comienza este viernes- e impactará de lleno en las proyecciones de las agencias de turismo, que ya expresaron su malestar. Una de las más duras fue la empresa Despegar: “Creemos que la falta de previsibilidad y de reglas claras no colabora con la recuperación del sector en particular, ni de la economía en general”.

“Estamos evaluando el nuevo escenario a pocas horas de un evento clave como el Black Friday, que es tan importante para la industria, y que se ve impactado de lleno por esta noticia”, agregaron.

Ante la prohibición de financiar con cuotas, la primera alternativa para no pagar al contado es utilizar el financiamiento de la tarjeta de crédito, es decir, abonar el pago mínimo y luego pagar los intereses correspondientes por el saldo. Esta opción tiene una tasa máxima de 43% para aquellos saldos que no superen los $200.000 por tarjeta. En el caso de pagar un saldo por encima de esa cifra, la tasa no tiene límites por lo que es sensiblemente más cara.

