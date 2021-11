Tolosa Paz, sobre la elección: “Como buena contadora, cuento los votos”

Los diputados electos Victoria Tolosa Paz y Rogelio Frigerio protagonizaron un intenso cruce en A dos voces, por TN. El encuentro comenzó cuando el funcionario de Juntos por el Cambio fue consultado por el acto que realizó este miércoles el Gobierno y definió al kirchnerismo como “una maquina de inventar relatos de cosas irreales, como un triunfo que no existió”. Tras ello, y en línea con lo que vienen diciendo distintos miembros de ese espacio político, arremetió: “No hay nada para festejar en la Argentina. Con 50 por ciento de inflación, 40 por ciento de pobres y 10 por ciento de indigentes, hay mucho para trabajar y hay que resolver los problemas que le quitan el sueño a los argentinos”. Entonces, casi como una chicana contra el Gobierno, disparó: “Hay poco para festejar, y lo dice alguien a quien le fue bien en la elección y que ganó por casi 24 puntos respecto al oficialismo”.

En otro tramo, Frigerio habló sobre la convocatoria que hizo Alberto Fernández hacia la oposición, y la tildó de “poco creíble”. “No le cree nadie al Presidente esta convocatoria al diálogo y al consenso, cuando no pierde oportunidad de echarle toda la culpa a la oposición, no se hace cargo, no se sabe quién conduce y no se sabe cuál es la agenda que se propone dialogar y consensuar. Arranca mal el consenso de esta manera”.

A su turno, Tolosa Paz destacó “lo que es el 17 de noviembre para quienes abrazan al movimiento Justicialista”, y aclaró: “Hemos perdido la elección en la provincia de Buenos Aires y es público que lo llamé a Diego Santilli para felicitarlo, porque la fuerza ganadora es la alianza de Juntos. Lo vengo repitiendo aunque traten de instalar que nosotros no aceptamos el resultado”.

Frigerio había dicho también que “es un absurdo plantear que una derrota es una victoria” y manifestó que lo que más le preocupa es que, “si el Presidente no asume que el oficialismo perdió, no va a cambiar”; una frase que remite a lo que dijo la propia Tolosa Paz cuando se conocieron los resultados: “Ellos ganaron perdiendo y nosotros perdimos ganando”. Entonces, cuando tomó la palabra, la diputada electa por la provincia de Buenos Aires explicó el por qué de su expresión: “Los que aman el fútbol podrán entender [lo que genera] cuando vas perdiendo el primer tiempo 3 a 0 y terminás empatándolo en el minuto final, en cancha visitante, con la cancha inclinada y con un árbitro comprado a favor de tu oposición. Fue un resultado parejo, aunque claro que no se empardan las elecciones intermedias, pero dio 15 diputados para el Frente de Todos y 15 diputados para Juntos. Nosotros, como frente político, aceptamos que el resultado matemáticamente da que el triunfo lo tiene Cambiemos, pero los objetivos que nos propusimos del 12 de septiembre al 14 de noviembre se cumplieron”.

Para ella, la fuerza opositora “no pudo superar los 40 puntos porque tienen un techo electoral”. Y dirigiéndose al exministro del Interior, apuntó: “No tienen autoridad para decirnos que el sendero de la recuperación tiene que ser volver a las fórmulas de las cuales Rogelio Frigerio fue parte, al cual por supuesto felicité por la impresionante elección que hizo en Entre Ríos”.

En ese sentido, la diputada nacional electa por el Frente de Todos remarcó “la dificultad que tiene Cambiemos para seguir creciendo como fuerza política porque lo que ofrecen es lo mismo que ofrecieron cuando gobernaron [Mauricio] Macri y [María Eugenia] Vidal”. De hecho, retrucó: “La gente no los vota más que el 40 por ciento que sacó Macri. Es más, diría que Macri fue mejor elector en 2019 con respecto a lo que ha hecho Santilli en esta elección, que corría con una ventaja: veníamos de pasar la peor tragedia, que era la pandemia, y no es lo mismo gobernar con pandemia que sin pandemia”. En ese momento, y ante la pregunta de si -entonces- para ella Juntos perdió políticamente, respondió: “No, no, como buena contadora, cuento los votos, sino no lo hubiera llamado a Santilli”.

Tolosa Paz hizo énfasis en la recuperación económica del país, y criticó nuevamente a la oposición, aunque con un furcio: “Cuando Santilli, Frigerio y cada dirigente del oficialismo niega el crecimiento de la Argentina, niegan una realidad”. Entonces, volvió a aludir al opositor: “Frigerio acaba de ganar una elección en Entre Ríos, y debe haber visitado fábricas y plantas que exportan y desarrollan líneas de producción, ¿por qué negar en política cuando la Argentina arranca un sendero de recuperación económica?”. Sin embargo, ante esas palabras, el diputado electo respondió: “Tuve la oportunidad de recorrer toda la provincia, y nunca nadie me dijo que estaba contento o feliz con las políticas que hace el Gobierno. De hecho, me dicen que subsisten a pesar de esas políticas; que les gustaría crecer y tomar empleados, pero no pueden; y que les gustaría producir más, pero están agobiado por los impuestos. Lo que siente la gente, los productores, los emprendedores y las pymes es que el Gobierno les pone la pata arriba de la cabeza y les impide crecer”.

El error de Tolosa Paz: “Cuando vos fuiste ministro de Producción...”

En ese momento, la dirigente del Frente de Todos lo interrumpió: “Cuando vos fuiste ministro de Producción...”; a lo que Frigerio aclaró una y otra vez que fue ministro del Interior: “Digamosle la verdad a la gente. No se puede mentir”. Desoyéndolo, Tolosa Paz insistió: “Esta bien que ahora te quieras despegar de Macri, pero fuiste el ministro de Producción del gobierno que destruyó 23 mil pymes y 169 mil puestos de empleo industrial. Yo te reconozco la elección, pero no puedo creer que una persona que fue ministro de Producción de quien destruyó el sistema productivo de la Argentina tenga la caradurez de decirme que no hay empresa en Entre Ríos que crea realmente que está mejor que cuando vos eras el ministro de Producción de la Argentina”.

Cuando tomó la palabra, Frigerio volvió a aclarar que fue ministro del Interior, y subrayó: “No es lo mismo, no es todo igual y no podés decir cualquier cosa. Yo recorrí la provincia...”. Tolosa Paz lo interrumpió nuevamente: “Eras ministro del Interior y, junto con Sica, eran la dupla que apostaba a la producción de la Argentina, lo recuerdo muy bien. Te decías desarrollista, Frigerio”. “Si querés hablá vos”, lanzó él. Y la oficialista, acotó: “Yo te digo cómo te vendías”.

A continuación, Frigerio pidió que los políticos “dejen de poner la energía en ver quién es más culpable” y puntualizó que “el kirchnerismo gobernó 14 de los últimos 18 años”, pero se llamó al silenció ante las interrupciones de la ahora diputada. “¡Qué difícil!”, dijo resignado. Y luego, retomó: “No se puede hablar. ¿En serio creés que la gente quiere políticos que no se pueden escuchar? Esto que estás haciendo vos, que me interrumpís cada vez que yo hablo es no escuchar a la gente”. “No, te estoy escuchando atentamente”, dijo ella, mientras Frigerio insistía: “Es lo que le pasa a este Gobierno que se alejó de la gente y no escucha la demanda social”.

“Si no lo percibiste te lo voy a decir: la gente está enojada y angustia, y la responsabilidad de toda la dirigencia política es transformar esa bronca en esperanza de que podemos construir un futuro mejor si aprendemos de los errores del pasado de todos los que alguna vez tuvimos algo que ver con la función pública”, reflexionó Frigerio. Y concluyó: “La gente quiere ver a los políticos discutiendo ideas y conceptos. Está esperando desesperada eso, y lo único que escucha, desde el Presidente para abajo, es pases de facturas y quién es más o menos responsable del drama que viven los argentinos”.

“Rogelio Frigerio claramente no quiere reconocer el daño que han hecho en materia económica y social en la República Argentina en los 4 años del gobierno del que fue parte como ministro del Interior. Esta bien que a él le cueste que yo hable del pasado reciente”, chicaneó Tolosa Paz.

