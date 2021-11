Distinguieron a Carlotto por su compromiso por la defensa de los DDHH

La titular de Abuelas de Plaza Mayo, Estela de Carlotto, recibió este miércoles de manos del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la "Mención de Honor Juan Bautista Alberdi" por su compromiso en la defensa de los derechos humanos.

La ceremonia se realizó en el salón de los Pasos Perdidos del Congreso, por iniciativa de la diputada Mabel Luisa Caparrós (Frente de Todos-Tierra del Fuego).

“El 24 de marzo de 1976 fue una fecha nefasta en la que comenzó una dictadura militar terrorífica que secuestró a 30 mil personas. Soy parte de un grupo de mujeres con mucho dolor y una búsqueda desconocida. A partir de ahí fuimos hermanadas en el dolor y cada una puso lo que sabía hacer”, remarcó Carlotto.

En ese sentido, agregó: “Tengo casi toda la historia de Laura desde su secuestro hasta su muerte. Ese privilegio que tuve de que me dieron el cuerpo, me dio la posibilidad de duelo y de no buscar los huesos en cementerios como tantas mamás”.

"El balance es positivo porque nunca bajamos los brazos, nunca nos cansamos ni dejamos de caminar. Fuimos construyendo un espacio de búsqueda socializándolo. Nosotros transmitimos y lo seguimos haciendo hasta hoy en día”, reflexionó.

Carlotto, continuó: “Abrimos el camino por el mundo porque la desaparición forzada podría suceder un cualquier momento, estas viejas locas como nos decían”.

“Las mujeres tenemos dentro ese rol de segunda que es fuerza infinita cuando nos tocan a los hijos, ahí sale una leona, una fiera para defenderlos, aunque nos cueste la vida. No tuve miedo”, aseveró.

Expresó también que “el odio, la revancha, la venganza no sirve" y que "el amor construye" y "da fuerzas".

"Cuando uno se acuesta duerme sin rencor y, sobre todo, los que tenemos fe, pensando en que más allá nos están ayudando los que no están, pero están en nuestro corazón”, completó.

A su turno, Massa expresó: "Si uno tuviera que definir qué representa el premio más allá de la importancia institucional, diría que es el premio a la luz".

"Uno ve en esa sonrisa un ser que le puso luz a la etapa más oscura de la Argentina, te tocó ser uno de los rayos de luz que más brillo por ser la directora, por carácter, personalidad por haber podido transformar el sueño y el deseo de memoria y justicia desde el amor y no desde el odio o venganza. Eso te marcó y el profundo amor que siente por vos y tu trabajo la sociedad”, subrayó.

Además, el titular de la Cámara baja dijo que “nos tiene que unir a todos los argentinos ese ´Nunca Más´ a la oscuridad, para que siempre brillen luces como la de Estela de Carlotto”.

Por su parte, Caparrós, señaló: "Es un honor haber propuesto tu persona para esta entrega de Mención de Honor porque tiene un gran valor por todo lo que hiciste. Has hecho tanto por recuperar a la historia, reestablecer los vínculos de muchas personas con su identidad, en una tarea muy dura".

"Has dedicado la vida a esto. Argentina está en los lugares del mundo reconocida en políticas de derechos humanos y tenés mucho que ver en eso”, agregó.

“Hoy Argentina está en uno de los lugares más reconocidos en política de Derechos Humanos y en eso tenés muchísimo que ver”, dijo al mencionar sus 44 años de lucha.

Estela de Carlotto nació el 22 de octubre de 1930 en Buenos Aires y su figura ha trascendido las fronteras de nuestro país para ser reconocida en diferentes partes del mundo por la tarea que lleva adelante con Abuelas de Plaza de Mayo en pos de recuperar la identidad de los nietos desaparecidos, entre ellos Ignacio Montoya Carlotto, su propio nieto, nacido en 1978 durante el cautiverio de su madre, Laura (hija de Estela), recuperado en 2014.

La "Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi” constituye el máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados de la Nación a aquellas personas físicas y/o jurídicas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas, o por aportes que realcen los valores democráticos y republicanos.

Además de los mencionados, participaron del acto el ministro de Justicia de Derechos Humanos, Martín Soria; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti y la presidenta de AYSA, Malena Galmarini; las diputadas Florencia Lampreabe, Alcira Figueroa, Carolina Yutrovic, Cecilia Moreau, María Rosa Martínez y el diputado Ramiro Gutiérrez, entre otros.

Lo hicieron también el hijo de Estela, Remo Carlotto, representante Especial para Asuntos de Derechos Humanos en el Ámbito Internacional y su nieta Bárbara; entre otros familiares y amigos de la homenajeada.