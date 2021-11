Fito Páez recibió el Grammy Latino por ser "parte del gran laboratorio artístico argentino"

El artista argentino Fito Páez, quien esta noche recibió el Premio Lifetime Achievement Award 2021 (a la Excelencia Musical) en la semana de la 22da. entrega del Grammy Latino, celebró “formar parte del gran laboratorio artístico argentino de la música”.

“Al dejarme entrar a sus salas de ensayo, Litto Nebbia, Luis Alberto Spinetta y Charly García, que fueron tres mentores de parte de la invención de la música moderna argentina y americana, hacen que me sienta parte de un eslabón de todo el tesoro americano que se creó y que se inventó en todo el continente”, expresó Páez el recibir el lauro en el Four Seasons Hotel de Las Vegas.

El músico, cineasta y escritor rosarino, de 58 años, quien gracias a esta distinción se reencontró con el también laureado trovador español Joaquín Sabina (ambos hacedores en 1998 del álbum “Enemigos íntimos”, título premonitorio de un vínculo que estalló), festejó el premio inscribiéndose en una tradición cultural.

“Siento que medio que me la ligué de rebote, porque claro, cuando estás allí en la sala y está Charly García levantándote los dedos y te dice que la oncena se puede tocar o el Fa cuarta se puede tocar con muchísimas menos notas de lo que yo estaba tocando… o Luis Alberto Spinetta te dice que tenés que hacer un arreglo de cuerdas para tal orquesta, o tal cosa, bueno… todo eso evidentemente te pone en una situación de privilegio y de gran responsabilidad”, repasó.

Y enseguida añadió: “No lo sabía eso yo en aquel momento, porque era muy pequeño cuando estaba con ellos, pero de alguna forma, es tan fuerte el lenguaje musical, y marca tanto la vida de las personas, tanto en los hacedores como en las escuchas, que inevitablemente pasa el tiempo y recibir este premio para mí es realmente una responsabilidad por un lado, y por otro lado cuando me llamaron de la academia pensé claramente, bueno me están llamando para que les devuelva todos los premios que me dieron, evidentemente me equivoqué”.

Para finalizar su emotivo mensaje, el creador que en marzo último ganó un Grammy al Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo por el disco “La conquista del espacio”, sostuvo "#con mucha gratitud, con mucho amor y con mucha alegría, recibo este premio precioso y se lo dedico a mi hijo Martin y a mi hija Margarita”.

Télam