[VIDEO] Otra polémica de Alberto: “Queremos que Córdoba sea parte de la Argentina”

Tras decir que sabía que la provincia era “territorio hostil”, Alberto Fernández agregó: “Sé también que hacen falta muchos cordobeses y muchas cordobesas como ustedes para que Córdoba de una vez por todas se integre al país; para que Córdoba de una vez y para siempre sea parte de la Argentina y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto”.

Presidente @alferdez, Cordoba es Argentina y usted es un facista que considera extranjero al que piensa distinto a su línea ideológica.

Avergüenza la tradición pluralista de nuestro país. pic.twitter.com/kxP34iytsE — WW (@WolffWaldo) November 7, 2021

Según consignó Infobae, el marco de estas declaraciones fue la reunión con 150 dirigentes cordobeses del Frente de Todos el pasado 3 de noviembre en el Centro Cultural Kirchner, para coordinar el último tramo de la campaña.

Al kirchnerismo no le fue bien en las PASO de esa provincia el pasado 12 de septiembre. La fórmula del Frente de Todos que encabezó el senador nacional Carlos Caserio obtuvo el 10,9 por ciento de los votos quedando en tercer lugar detrás de la alianza provincial del gobernador Juan Schiaretti -justicialista, 24,5 % de los votos- y muy lejos de los 47,55% de Juntos por el Cambio.

Por otra parte, el mandatario provincial eligió profundizar sus diferencias con el Gobierno nacional como estrategia electoral. “Nunca vi en la historia que un Vicepresidente tenga más poder que el Presidente. Es una situación inédita en nuestro país”, fue una de sus más duras críticas.

En el encuentro en el CCK, el senador Carlos Caserio no se privó de criticar a Schiaretti: “Queríamos sacar más. Hay un gobernador que se dice peronista y que dividió los votos. No estamos satisfechos, pero estamos satisfechos de lo construido en nuestro espacio”, expresó. También destacó que se están realizando muchas obras en su provincia “sin darle una mirada política”, y que eso es importante “porque Córdoba es la segunda provincia del país, tanto en cantidad de habitantes como en productividad” pero sobre todo porque “es una provincia de la cual la Argentina no puede prescindir, pero también está demostrado que Córdoba no puede prescindir de la Argentina”.

La reunión con los dirigentes provinciales -intendentes y legisladores cordobeses del Frente de Todos- fue encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Wado de Pedro, y también asistieron otros 13 ministros del gobierno nacional.

En la reunión se planificó la visita de Juan Manzur y del ministro de Transporte, Alexis Guerrera, a la ciudad de Córdoba, para presentar el Tren Metropolitano cuyas formaciones atravesarán esa ciudad y con un precio subsidiado de 4 pesos. otros ministros también recorrerán la provincia en estos últimos días de campaña. El objetivo es destacar que hay unas trescientas obras en marcha en la provincia, impulsadas por la Casa Rosada, en un intento de revertir en parte el clima desfavorable al oficialismo tan acentuado en esa provincia.