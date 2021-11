Denuncian el cierre de comedores y merenderos por falta de insumos

Si bien la mayoría de las actividades económicas se han restablecido, la concurrencia a merenderos y comedores no cesa. Por la falta de insumos provistos por Nación, advierten organizaciones sociales, muchos de estos lugares se están cerrando en la ciudad, con las consecuencias que ello trae.

Sabido es que las restricciones sanitarias tomadas para combatir la pandemia agudizaron la cruenta situación económica del país. No obstante, de un tiempo a esta parte, la progresiva apertura de actividades no estaría rindiendo sus frutos y muestra de ello es que la concurrencia de familias completas a merenderos y comedores no disminuyó.

Por Aries, Ignacio Palarik, coordinador de Barrios de Pie, informó que actualmente hay demoras en la provisión de insumos para estos lugares por parte de Nación, por lo que se decidió iniciar una serie de medidas de protesta.

“Hace tres meses que venimos hablando de la situación y todavía no hay respuesta”, sostuvo el dirigente, en tanto que brindó un panorama de lo que sucede en los barrios: “Al principio de la pandemia dábamos 3000 raciones de comida a la semana y en lo más cruento llegamos a las 30.000”.

Explicó que las perspectivas económicas a futuro no son las mejores y que, en definitiva, la reapertura de actividades no alcanzó para saldar la falta de trabajo que ya se evidenciaba antes del inicio de la pandemia.

“Han cerrado merenderos y comedores por la falta de insumos, con las consecuencias que eso trae; la gente ya tiene incorporado que en estos lugares puede conseguir alimento y, de la noche a la mañana, se queda sin eso”, sostuvo Palarik finalizando.