El FMI ratifica que en diciembre analizará el pedido argentino por los sobrecargos

En diciembre se tratará el pedido argentino de reconsiderar las sobretasas que cobra el Fondo Monetario Internacional (FMI) por los préstamos que exceden las cuotas de los países, confirmó Gerry Rice, vocero del organismo ante una pregunta formulada por Ámbito y ratificó que el país sigue negociando un crédito de facilidades extendidas (a 10 años).

La conversación entre el presidente Alberto Fernández y la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, llevada a cabo el pasado fin de semana en Roma, fue “buena y productiva”, sostuvo el funcionario en el marco de una conferencia de prensa ofrecida esta mañana.

Durante su viaje a Roma, el primer mandatario mantuvo un encuentro de casi una hora y media con la titular del organismo. Rice dijo que Georgieva remarcó, tras este encuentro, que “nuestros equipos deben trabajar juntos en identificar políticas sólidas para enfrentar los significativos desafíos que enfrenta la economía argentina para el beneficio de su gente”.

También recordó que se reunieron los equipos técnicos del FMI con autoridades del Ministerio de Economía encabezados por su titular, Martín Guzmán. “Ellos continuaron trabajando estrechamente con la vista puesta para profundizar el trabajo técnico”.

Agregó que las conversaciones se orientan a concretar un préstamo de facilidades extendidas, desmintiendo de esta forma las versiones que circularon en cuanto a la posibilidad de un préstamo puente o un stand by (una línea a menor plazo).

En el marco de estas negociaciones, Julie Kosak, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubedu, de la misión argentina, se encontraron con el ministro Guzmán y el representante Sergio Chodos. Al respecto, Rice afirmó que “por el lado del Fondo, nosotros estamos muy comprometidos en ayudar a la Argentina para abordar los profundos desafíos económico sociales que está enfrentando a través de políticas que fortalezcan la estabilidad económica, protejan a los pobres y sentar las bases para un crecimiento más sostenido liderado por el sector privado”.

Otro de los encuentros importantes que tuvo el ministro fue con Geoffrey Okamoto, uno de los funcionarios clave en el directorio del FMI.

Sobre las posibilidades de que argentina solicite un “waiver” (dispensa) en los pagos al organismo, Rice recordó que el ministro Guzmán calificó estas versiones como “un rumor infundado” y volvió a reiterar que el Fondo continúa trabajando en un programa que pueda ayudar a la Argentina.

Sobretasas

Preguntado por Ámbito sobre los sobrecargos, sostuvo que el tema ya había sido considerado informalmente por el Directorio y recordó que también existió un pedido en este sentido por parte del G20, la semana pasada

“Se espera que el tema de la política de sobrecargos sea tratado en el marco de una discusión más amplia relativa a las políticas precautorias de la revisión interna. Lo que puedo decir es que se espera esa revisión se lleve a cabo al final del año, pero no tengo una fecha específica”, sostuvo Rice.

Estas sobretasas suponen un pago extra por 1.000 millones de dólares anuales, según los cálculos oficiales.

A comienzos del mes pasado el presidente Alberto Fernández aseguró que el acuerdo con el Fondo estaría "cerrado" pero para que sea definitivo, "falta que se oficialice la baja de tasa" de los sobrecargos que cobra el organismo por el abultado endeudamiento argentino – el mayor deudor del FMI-.

Si bien los países agrupados en el G20 pidieron que el Fondo revisara la cuestión de las sobretasas, hasta ahora no hay mucho más que expresiones de deseos.

El G20 dio a conocer el 13 de octubre un comunicado en el que, con relación a los sobrecargos, afirmó que espera “seguir debatiendo en el Directorio Ejecutivo del FMI en contexto de la revisión interina de los saldos precautorios”.

Y en la declaración que siguió al encuentro de Roma del 30 de octubre expresó lo mismo: “nuestros Ministros de Finanzas esperan seguir examinando la política de recargos en el Directorio del FMI en el contexto de la revisión provisional de los saldos precautorios”

En sus últimas declaraciones sobre el tema, el presidente sostuvo que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, le había dicho que se tratarían los sobrecargos en diciembre.

Los sobrecargos tienen que ver con una cuestión sensible, ya que hacen a la preservación del capital del FMI. El tema debe ser analizado técnicamente, luego considerado por el Directorio Ejecutivo y finalmente la resolución ser aprobada por el Consejo de Gobernadores, es decir todos los países miembros, ya que estas sobretasas son una norma general del Fondo, no un sobrecosto exclusivo para la Argentina.

Por otra parte, respecto de dichos de Alejandro Werner, ex director del Hemisferio Occidental, Rice señaló que no tenía ningún comentario que hacer, pero reiteró que el Fondo sigue trabajando en la implementación de un plan para la Argentina.

Días atrás, Werner declaró “creo que la situación de Argentina es un poco invariable a un programa del FMI. Argentina no va a pagar al FMI”. “Argentina no va a hacer buenas políticas macro-micro institucionales. Como máximo, con un programa del FMI, vamos a tener cuatro meses en los que no pasen una única revisión. Y eso es todo, volveremos a los atrasos o cuasi atrasos al final del día”, dijo. Y remató “el acuerdo como mucho va a ser una curita temporal para mantener las expectativas y retrasar la corrida bancaria durante cuatro meses. Luego todo se resolverá. Porque si miran a estos tipos, ¿qué van a esperar de este Gobierno?"

En tanto, desde el gobierno se insiste en que las conversaciones “están avanzadas” y la intención es concretar el acuerdo en el primer trimestre del año 2022, tal como anticipó el presidente a los empresarios con los que se reunió antes de su viaje.

