Para Sacnun, los dichos de Macri sobre las drogas "no se pueden dejar pasar alegremente"

"No era momento ni lugar para banalizar algo que trae tanto sufrimiento a nuestro pueblo", aseguró la senadora nacional del FdT en referencia al video en el que el exmandatario dijo "lo mío es solamente la heroína o el crack", durante una actividad de campaña.



La senadora nacional del Frente de Todos (FdT) por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, calificó como "clasistas y estigmatizantes" las declaraciones formuladas por el expresidente Mauricio Macri en relación al consumo problemático de drogas en un video que se viralizó a través de las redes sociales, y evaluó que se trata de expresiones que "no se pueden dejar pasar alegremente".

"Hay cuestiones que no se pueden dejar pasar alegremente; no se trata de alguien sin ningún tipo de responsabilidad. Macri estaba en el marco de una campaña política acompañado a su candidata a senadora en Santa Fe (Carolina Losada, de Juntos por el Cambio), una provincia que viene sufriendo hace mucho tiempo lo las consecuencias del narcotráfico", afirmó la legisladora en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM 750.

La senadora se refirió a así sobre dichos de Macri pronunciados en Rosario y registrados en un video difundido este martes, en el cual el exmandatario se definía como "un tipo raro, que no fuma, ni toma alcohol", y remataba una controvertida frase: "Lo mío es solamente la heroína o el crack".

"Me parece que no era momento ni lugar de hacer una broma en ese sentido, ni banalizar algo que trae tanto sufrimiento a nuestro pueblo"María de los Ángeles Sacnun

Sacnun remarcó que el consumo problemático provocó "el sufrimiento de muchísimos padres y madres" en su provincia y calificó estas declaraciones como "clasistas y estigmatizantes".

"Me parece que no era momento ni lugar de hacer una broma en ese sentido, ni banalizar algo que trae tanto sufrimiento a nuestro pueblo", subrayó la senadora del Frente de Todos.

En tanto, la legisladora afirmó que Losada -candidata a senadora de cara a las legislativas del próximo 14- "hace años que no vive en la provincia" y criticó que vaya a "agredir, socavar y descalificar a la provincia".

"Lo hizo cuando sostuvo que los niños sueñan con ser soldaditos y sicarios. Agreden a nuestra provincia, nuestro pueblo y no tiene nada que ver con lo que se vive los barrios populares y nuestras familias. El nivel de descalificación y estigmatización que genera es realmente inaceptable", apuntó.

En ese marco, Sacnun también recordó las declaraciones de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sobre el consumo problemático y consideró que "transmiten un profundo desprecio por los sectores populares" y que esto ocurre porque "no conocen ni saben lo que pasa" en los barrios.