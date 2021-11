Gimnasia y Tiro piensa en el segundo ascenso

El partido entre Huracán Las Heras y Ferro de Gral Pico fue suspendido a falta de 10 minuto para el final cuando ganaba el combinado local, por disparos efectuados desde la tribuna local que provocaron la abrupta salida de los futbolistas de ambos equipos y una bala rozó el brazo del entrenador Mauricio Romero, que recibió atención médica en el vestuario.

El Consejo Federal determinará que sanción le corresponderá a Huracán Las Heras. En caso de darle por ganado el partido a Ferro, quedará octavo con 46 puntos superando por uno a Villa Mitre y se convertirá en rival de Gimnasia y Tiro.

Los cruces de los playoff:

Sol de Mayo (Viedma) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo)

Cipolletti vs. Juventud Unida (Gualeguaychú)

Sp. Peñarol (Chimbas) vs. Defensores (Pronunciamiento)

Olimpo (Bahía Blanca) vs. Sp. Atlético Club (Las Parejas)

Chaco For Ever (Resistencia) vs. Independiente (Chivilcoy)

Central Norte (Salta) vs. Juventud Unida Universitario (San Luis)

Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Villa Mitre o Ferro (GP)