Oscar Parrilli: “Tengo amigos mapuches y no son violentos”

El senador nacional Oscar Parrrilli defendió a los mapuches que tienen en vilo a gran parte de la Patagonia con sus ataques incendiarios.

“Yo convivo, conozco, tengo amigos de la comunidad de los pueblos mapuches y sé que no son violentos para nada, son absolutamente pacíficos. Tienen sus reivindicaciones históricas, algunos con mayor conocimiento, con mayor historia, con mayor trayectoria y algunos con menos, pero forman parte de los pueblos originarios de lo que es la Argentina y los argentinos”, sostuvo el legislador en declaraciones a FM La Patriada.

El legislador neuquino cuestionó las generalizaciones. “Es como decir que todos los médicos son femicidas porque hubo un médico femicida; no, no son todos iguales”.

Ayer, el presidente Alberto Fernández habilitó el envío de gendarmes a Río Negro antes los hechos violentos de los últimos días. Sin embargo, en una carta dirigida a la gobernadora Arabela Carreras puntualizó que no es función del gobierno nacional “brindar más seguridad a la región” y reforzar la presencia en las rutas nacionales. Las palabras del Jefe de Estado provocaron la reacción de autoridades locales y del arco opositor.

Esta mañana, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a marcar diferencias con la Casa Rosada al asegurar que los ataques de mapuches en el sur del país son actos de terrorismo y que el Estado debe utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para frenar la ola de violencia.

En tal sentido, Parrilli coincidió con Berni al sostener que “donde hay un delito hay que reprimirlo” y que “la fuerza de la Justicia tiene que actuar” porque “no se pueden permitir hechos de violencia”.

“Si hay algún hecho delictivo se tendrá que actuar como corresponde y si hay violencia, también reprimirla. Pero de ahí a decir que todo el pueblo mapuche es violento, no; eso lo dicen los que no conviven y no conocen la realidad”, concluyó.

En las últimas semanas recrudeció la violencia mapuche en la Patagonia argentina. Esta semana, un grupo de personas destruyó el club más emblemático de El Bolsón. En el lugar se hallaron bidones con combustible, lo que confirma la intencionalidad del hecho. Además aparecieron panfletos en los que mencionan al jefe comunal y la mandataria rionegrina y a los magnates Lewis y Benetton.