Volvió Macri y evalúa si declara en la causa por el espionaje al ARA San Juan

Mauricio Macri regresó hoy a la Argentina y, tal como había decidido, está dispuesto a presentarse mañana en el juzgado de Dolores a cargo de Martín Bava para declarar en la causa que investiga el espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

De todas formas, Pablo Lanusse, abogado del ex presidente, viajó esta mañana a Dolores para ver las últimas novedades del expediente y se reunirá por la tarde con Macri para resolver si finalmente se presentará en la audiencia o pedirán una nueva postergación de la indagatoria.

El ex mandatario estaba en el exterior cuando el 1° de octubre el juez Bava, subrogante del juzgado de Alejo Ramos Padilla, le prohibió la salida del país y lo llamó a declaración indagatoria. Finalmente, consiguió que el magistrado aceptara fijar una nueva audiencia para el 20 de octubre.

Macri no cambió su agenda en el exterior pese a la citación judicial, aunque confirmó su voluntad de presentarse a declarar. El ex presidente estuvo en Miami, donde viajó para presentar su libro, y en Qatar para cumplir con sus actividades como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. En Estados Unidos, incluso, anunció que había aceptado la propuesta de The Adam Smith Center for Economic Freedom, de la Universidad Internacional de Florida, para dar clases sobre liderazgo.

“Será un honor unirme en 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser un mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas, con la mirada especialmente puesta en el progreso de América Latina”, destacó Macri en las redes sociales.

Cuando fue citado por el juez Bava, el ex presidente le confió a su entorno que consideraba que la decisión judicial parecía parte de la campaña política del Frente de Todos, aunque destacó que su voluntad era ponerse a disposición de la Justicia una vez que regresara de su viaje.

Macri se enteró de la indagatoria en Miami mientras aún no había recibido la notificación judicial en su domicilio y pidió una postergación de la indagatoria porque consideró que tenía poco tiempo para preparar su defensa porque no vio el expediente. Incluso dijo que no entendía el apuro del juez Bava ya que él no estaba involucrado originariamente en la causa sino los ex titulares de la AFI durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Desde su cuenta de Twitter, Lanusse afirmó que, “en respeto al dolor de los familiares y a la honra de los héroes que allí fallecieron, no se tolerará la utilización del caso con fines electorales ni políticos”. Y consideró, además, “sin perjuicio de ello, respetuoso del funcionamiento de las instituciones, y convencido de su inocencia, habrá de presentarse oportunamente ante la Justicia, debiéndose resaltar la manifiesta incompetencia del juez Bava para intervenir en esta causa, como la carencia de fundamentación de su resolución, todo lo cual demuestra que esto es un atropello y una persecución más en su contra”.

El juez Bava confirmó la citación a la indagatoria de Macri en su carácter de presidente de la Nación cuando se produjeron los supuestos episodios de espionaje que se investigan: se busca determinar si desde el gobierno se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas del Ara San Juan a través de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2017 y diciembre de 2018.

La denuncia había sido motorizada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y en la misma resolución en la que fue llamado a indagatoria Macri fueron procesados los ex directivos de la AFI Arribas y Majdalani, junto con un grupo de autoridades y espías del organismo.